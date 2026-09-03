Бизнес сможет быстро перенести склады в другие регионы из-за угрозы со стороны РФ, - ОП
В Украине вводится круглосуточный режим работы областных военных администраций, чтобы помочь предприятиям сохранить продукцию и переместить её на резервные площадки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении заместителя главы Офиса президента Украины Виктора Микиты.
Решение было принято в ответ на угрозы со стороны России в адрес объектов централизованного хранения продукции в регионах.
ОВА переходят на круглосуточную работу
Это должно обеспечить постоянную связь с представителями бизнеса.
В каждой ОВА также создадут "единое окно" для обработки обращений предприятий. Номера телефонов для обращений будут опубликованы на официальных сайтах администраций.
Специальные рабочие группы будут помогать предпринимателям:
- децентрализовать складирование и хранение продукции в громадах;
- оперативно развернуть работу на потенциальных площадках;
- получить помощь в вопросах территорий, коммуникаций и логистики.
Речь идет о случаях, когда предприятиям потребуется открыть резервные или дополнительные площадки в других областях.
Для предприятий создают резервные площадки
Совместно с Министерством развития общин и территорий Украины и областными военными администрациями уже сформированы рабочие группы для решения логистических вопросов.
Они должны помогать бизнесу быстро организовывать перемещение и хранение продукции на других площадках.
В заявлении отмечается, что такие меры вводятся из-за угроз для централизованных складов в регионах.
Ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что больше всего складской инфраструктуры в результате ударов РФ повреждено в Киевской и Днепропетровской областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль