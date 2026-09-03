Бізнес зможе швидко перенести склади в інші регіони через загрозу РФ, – ОП

В Україні запускають цілодобовий режим роботи обласних військових адміністрацій, щоб допомогти підприємствам зберегти продукцію та перенести її на резервні майданчики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити.

Рішення ухвалили у відповідь на загрози з боку Росії для об’єктів централізованого зберігання продукції в регіонах.

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ОВА переходять на цілодобову роботу

Це має забезпечити постійний зв’язок із представниками бізнесу.

У кожній ОВА також створять "єдине вікно" для опрацювання звернень підприємств. Номери телефонів для звернень оприлюднять на офіційних сайтах адміністрацій.

Спеціальні робочі групи допомагатимуть підприємцям:

децентралізувати складування та зберігання продукції у громадах;

оперативно розгорнути роботу на потенційних майданчиках;

отримати допомогу з територіями, комунікаціями та логістикою.

Йдеться про випадки, коли підприємствам буде потрібно відкрити резервні або додаткові локації в інших областях.

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Для підприємств створюють резервні майданчики

Разом із Міністерством розвитку громад та територій України та обласними військовими адміністраціями вже сформували робочі групи для вирішення логістичних питань.

Вони мають допомагати бізнесу швидко організовувати переміщення та зберігання продукції на інших майданчиках.

У заяві зазначається, що такі заходи запроваджують через загрози для централізованих складів у регіонах.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що найбільше складської інфраструктури внаслідок ударів РФ пошкоджено у Київській та Дніпропетровській областях.

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