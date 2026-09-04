На базе "Дії" создадут государственное приложение о передвижении "шахедов" и ракет

На базе приложения "Дія" в Украине создадут отдельный государственный сервис для информирования о воздушных угрозах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

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Какую информацию будут получать пользователи

Новое приложение станет отдельным продуктом на базе уже существующей "Дії". В нем планируется размещать информацию о воздушных тревогах, движении "шахедов", других дронов и ракет.

По словам Корецкого, сервис должен создать единое информационное поле об актуальных угрозах.

"Чтобы было единое информационное поле об актуальных угрозах", — пояснил премьер-министр цель создания сервиса.

Корецкий также подчеркнул, что речь идет не только о техническом оповещении. Информация должна поступать непосредственно от правительства как из первоисточника.

В то же время премьер-министр не назвал конкретных сроков запуска приложения и не сообщил технических деталей его работы.

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В Украине меняют подход к воздушным тревогам

Создание нового сервиса происходит на фоне изменений в подходах правительства к информированию населения во время воздушных атак.

В Украине вводят два уровня воздушной опасности:

желтый — во время налетов дронов;

— во время налетов дронов; красный – в случае ракетной или баллистической угрозы и массированных обстрелов.

Кроме того, правительство требует от громад ускорить обустройство дополнительных мобильных укрытий для защиты людей от обломков.

Такие изменения вводятся на фоне новой тактики России. Враг непрерывно запускает реактивные беспилотники в течение всего дня.

Из-за длительных воздушных тревог в Киеве уже возникли проблемы с транспортом, а значительные трудности испытывает и бизнес.

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