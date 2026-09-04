РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15579 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников Ракетная атака
1 017 11

На базе "Дії" создадут государственное приложение о передвижении "шахедов" и ракет

Приложение "Дия" на смартфоне для информирования о воздушных угрозах

На базе приложения "Дія" в Украине создадут отдельный государственный сервис для информирования о воздушных угрозах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какую информацию будут получать пользователи

Новое приложение станет отдельным продуктом на базе уже существующей "Дії". В нем планируется размещать информацию о воздушных тревогах, движении "шахедов", других дронов и ракет.

По словам Корецкого, сервис должен создать единое информационное поле об актуальных угрозах.

"Чтобы было единое информационное поле об актуальных угрозах", — пояснил премьер-министр цель создания сервиса.

Корецкий также подчеркнул, что речь идет не только о техническом оповещении. Информация должна поступать непосредственно от правительства как из первоисточника.

В то же время премьер-министр не назвал конкретных сроков запуска приложения и не сообщил технических деталей его работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнес сможет быстро перенести склады в другие регионы из-за угрозы со стороны РФ, – ОП

В Украине меняют подход к воздушным тревогам

Создание нового сервиса происходит на фоне изменений в подходах правительства к информированию населения во время воздушных атак.

В Украине вводят два уровня воздушной опасности:

  • желтый — во время налетов дронов;
  • красный – в случае ракетной или баллистической угрозы и массированных обстрелов.

Кроме того, правительство требует от громад ускорить обустройство дополнительных мобильных укрытий для защиты людей от обломков.

Такие изменения вводятся на фоне новой тактики России. Враг непрерывно запускает реактивные беспилотники в течение всего дня.

Из-за длительных воздушных тревог в Киеве уже возникли проблемы с транспортом, а значительные трудности испытывает и бизнес.

Читайте также: Паломничество в Умань на Рош га-Шана: США рекомендовали гражданам воздержаться от поездок

Автор: 

обстрел (35215) ракеты (4220) Дія (460) Корецкий Сергей (93) Шахед (2469)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
а створять на базі "дії" державний застосунок про двіжуху та стрєлки сбу та гру? ну щоб пересічні громадяни в роздачу не попадали під актуальні розборки влади.
показать весь комментарий
04.09.2026 01:30 Ответить
+2
И про места прилётов заодно вставьте чтобы парашникам 2 раза не вставать...
показать весь комментарий
04.09.2026 08:01 Ответить
+1
5 рік війни...виродки сучі...
показать весь комментарий
04.09.2026 06:07 Ответить

Загрузка...

 
 