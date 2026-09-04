На базі "Дії" створять державний застосунок про рух "шахедів" та ракет

На базі застосунку "Дія" в Україні створять окремий державний сервіс для інформування про повітряні загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву прем’єр-міністра Сергія Корецького.

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Яку інформацію отримуватимуть користувачі

Новий застосунок стане окремим продуктом на базі вже наявної "Дії". У ньому планують розміщувати інформацію про повітряні тривоги, рух "Шахедів", інших дронів та ракет.

За словами Корецького, сервіс має створити єдине інформаційне поле про актуальні загрози.

"Щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози", – пояснив прем’єр-міністр мету створення сервісу.

Корецький також наголосив, що йдеться не лише про технічне попередження. Інформація має надходити безпосередньо від уряду як першоджерела.

Водночас прем’єр-міністр не назвав конкретних термінів запуску застосунку та не повідомив технічних деталей його роботи.

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В Україні змінюють підхід до повітряних тривог

Створення нового сервісу відбувається на тлі змін у підходах уряду до інформування населення під час повітряних атак.

В Україні запроваджують два рівні повітряної небезпеки:

жовтий – під час нальотів дронів;

– під час нальотів дронів; червоний – у разі ракетної або балістичної загрози та масованих обстрілів.

Крім того, уряд вимагає від громад прискорити облаштування додаткових мобільних укриттів для захисту людей від уламків.

Такі зміни впроваджують на тлі нової тактики Росії. Ворог безперервно запускає реактивні безпілотники протягом усього дня.

Через тривалі повітряні тривоги в Києві вже виникли проблеми з транспортом, а значних труднощів зазнає і бізнес.

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