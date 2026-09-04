Нефтебаза "Роснефти" горит в Сочи после ночной атаки. ВИДЕО

В Сочи в результате нападения в ночь на 4 сентября произошел пожар на нефтебазе "Роснефти".

Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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OSINT-анализ подтвердил, что была атакована нефтебаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в Адлерском районе.

Мэр Сочи Прошунин также заявил о пожаре на нефтебазе.









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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ночью вблизи Сочи также был атакован объект противовоздушной обороны.

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