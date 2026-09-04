Нафтобаза "Роснефти" палає у Сочі після нічної атаки. ВIДЕО
У Сочі внаслідок атаки в ніч на 4 вересня виникла пожежа на нафтобазі "Роснефті".
Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
OSINT-аналіз підтвердив, що було атаковано нафтобазу "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в Адлерському районі.
Мер Сочі Прошунін також заявив про пожежу на нафтобазі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що вночі поблизу Сочі також було атаковано об'єкт протиповітряної оборони.
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