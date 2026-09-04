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Новости Поддержка Украины Италией
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Хмара в беседе с главой Минобороны Италии Крозетто: Украина готовит собственный план войны

Министр обороны Украины Евгений Хмара провел беседу со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В Минобороны рассказали, что стороны обсудили вызовы в сфере безопасности, ситуацию на фронте, действия Украины против врага и ключевые потребности Сил обороны.

Хмара провел беседу с министром обороны Италии Кроцетто

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"Одной из главных угроз сейчас являются реактивные беспилотники и баллистические ракеты. Россия наращивает их производство, усиливает террор против украинских городов, в частности Киева, — подчеркнул Евгений Хмара.

"Поэтому мы рассчитываем на поддержку партнеров по критическим приоритетам: финансирование, поставки конкретных типов вооружения, прежде всего средств ПВО, а также технологии и средства для поражения врага", — говорится в сообщении.

Хмара провел беседу с министром обороны Италии Кроцетто

Хмара также заявил, что Украина готовит собственный план войны и усиливает асимметричные действия против России, чтобы минимизировать ее способность вести войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федоров стал советником министра обороны Италии Крозетто, но останется в Украине

Автор: 

Италия (1819) Хмара Евгений (71) Крозетто Гвидо (1)
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Топ комментарии
+5
Мобілізувати щороку 360 тис. ухилянтів, успішно їх в окопах без прикриття від кабів угробити і підписати капітуляцію, коли вже не буде ким воювати, ось весь ваш план... особисто заробити на війні доки це можливо, іншого плану на жаль нема, не дано...
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04.09.2026 11:09 Ответить
+5
Зеленим є чим відповісти на обстріли України. Для цього і придумали цілий «Глобальний словник стійкості» під патронатом "першої лєді" ( прости Господи). Ось хмара дістав із того словника пару слів і видав гоям через ЗМІ.
Ну, а що? Роти зелених чиновників не закриваються, значить робота йде, сирени завивають 24/7, шахедно-ракетні обстріли щодня, гинуть люди і повна безнадія в цьому зеленому мороці.
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04.09.2026 11:14 Ответить
+3
Що означає АСИМЕТРИЧНІ дії у відповідь? І Зельцман теж про якусь асиметричну відповідь постійно торочить. Це типу рашисти знищують Україну і українців, а ми у відповідь двушечками закидаємо моцкву?
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04.09.2026 11:05 Ответить

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