Хмара в беседе с главой Минобороны Италии Крозетто: Украина готовит собственный план войны
Министр обороны Украины Евгений Хмара провел беседу со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто.
Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В Минобороны рассказали, что стороны обсудили вызовы в сфере безопасности, ситуацию на фронте, действия Украины против врага и ключевые потребности Сил обороны.
"Одной из главных угроз сейчас являются реактивные беспилотники и баллистические ракеты. Россия наращивает их производство, усиливает террор против украинских городов, в частности Киева, — подчеркнул Евгений Хмара.
"Поэтому мы рассчитываем на поддержку партнеров по критическим приоритетам: финансирование, поставки конкретных типов вооружения, прежде всего средств ПВО, а также технологии и средства для поражения врага", — говорится в сообщении.
Хмара также заявил, что Украина готовит собственный план войны и усиливает асимметричные действия против России, чтобы минимизировать ее способность вести войну.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну, а що? Роти зелених чиновників не закриваються, значить робота йде, сирени завивають 24/7, шахедно-ракетні обстріли щодня, гинуть люди і повна безнадія в цьому зеленому мороці.