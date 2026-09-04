Хмара в беседе с главой Минобороны Италии Крозетто: Украина готовит собственный план войны

Министр обороны Украины Евгений Хмара провел беседу со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

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В Минобороны рассказали, что стороны обсудили вызовы в сфере безопасности, ситуацию на фронте, действия Украины против врага и ключевые потребности Сил обороны.

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"Одной из главных угроз сейчас являются реактивные беспилотники и баллистические ракеты. Россия наращивает их производство, усиливает террор против украинских городов, в частности Киева, — подчеркнул Евгений Хмара.



"Поэтому мы рассчитываем на поддержку партнеров по критическим приоритетам: финансирование, поставки конкретных типов вооружения, прежде всего средств ПВО, а также технологии и средства для поражения врага", — говорится в сообщении.

Хмара также заявил, что Украина готовит собственный план войны и усиливает асимметричные действия против России, чтобы минимизировать ее способность вести войну.

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