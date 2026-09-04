Хмара у розмові з главою Міноборони Італії Крозетто: Україна готує власний план війни
Міністр оборони України Євгеній Хмара провів розмову з італійським колегою Гвідо Крозетто.
Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У Міноборони розповіли, що сторони обговорили безпекові виклики, ситуацію на фронті, дії України проти ворога та ключові потреби Сил оборони.
"Однією з головних загроз зараз є реактивні безпілотники та балістичні ракети. росія нарощує їх виробництво, посилює терор проти українських міст, зокрема Києва, наголосив Євгеній Хмара.
Тому ми розраховуємо на підтримку партнерів за критичними пріоритетами: фінансування, постачання конкретних типів озброєння, насамперед засобів ППО, а також технології і засоби для ураження ворога", - йдеться в повідомленні.
Хмара також заявив, що Україна готує власний план війни та посилює асиметричні дії проти Росії, щоб мінімізувати її спроможності вести війну.
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