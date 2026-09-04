УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19860 відвідувачів онлайн
Новини Підтримка України Італією
1 128 16

Хмара у розмові з главою Міноборони Італії Крозетто: Україна готує власний план війни

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів розмову з італійським колегою Гвідо Крозетто.

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

У Міноборони розповіли, що сторони обговорили безпекові виклики, ситуацію на фронті, дії України проти ворога та ключові потреби Сил оборони.

Хмара провів розмову з міністром оборони Італії Крозетто

Також читайте: Путін прагне захопити всю Україну, а не лише Донбас, - Хмара

"Однією з головних загроз зараз є реактивні безпілотники та балістичні ракети. росія нарощує їх виробництво, посилює терор проти українських міст, зокрема Києва, наголосив Євгеній Хмара.

Тому ми розраховуємо на підтримку партнерів за критичними пріоритетами: фінансування, постачання конкретних типів озброєння, насамперед засобів ППО, а також технології і засоби для ураження ворога", - йдеться в повідомленні.

Хмара провів розмову з міністром оборони Італії Крозетто

Хмара також заявив, що Україна готує власний план війни та посилює асиметричні дії проти Росії, щоб мінімізувати її спроможності вести війну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федоров став радником міністра оборони Італії Крозетто, але залишиться в Україні

Автор: 

Італія (1331) Хмара Євгеній (71) Крозетто Гвідо (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Зеленим є чим відповісти на обстріли України. Для цього і придумали цілий «Глобальний словник стійкості» під патронатом "першої лєді" ( прости Господи). Ось хмара дістав із того словника пару слів і видав гоям через ЗМІ.
Ну, а що? Роти зелених чиновників не закриваються, значить робота йде, сирени завивають 24/7, шахедно-ракетні обстріли щодня, гинуть люди і повна безнадія в цьому зеленому мороці.
показати весь коментар
04.09.2026 11:14 Відповісти
+3
Мобілізувати щороку 360 тис. ухилянтів, успішно їх в окопах без прикриття від кабів угробити і підписати капітуляцію, коли вже не буде ким воювати, ось весь ваш план... особисто заробити на війні доки це можливо, іншого плану на жаль нема, не дано...
показати весь коментар
04.09.2026 11:09 Відповісти
+2
У нас є свій план - свіжий - Хмара
показати весь коментар
04.09.2026 11:02 Відповісти

Завантаження...

 
 