На Львовщине под видом помощи ВСУ ввезли 17 автомобилей на сумму 2,2 млн грн и продавали их за наличные, - прокуратура

В суде предстанет 60-летний номинальный руководитель благотворительного фонда во Львовской области, которого обвиняют в контрабанде 17 автомобилей общей стоимостью почти 2,2 млн грн. По версии следствия, машины ввозили из ЕС без уплаты пошлин под видом гуманитарной помощи для Сил обороны, а на самом деле продавали за наличные.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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В документах указывалось, что автомобили предназначены для Сил обороны

По данным следствия, 60-летний житель Шептицкого района организовал ввоз автомобилей из Латвии и Литвы для дальнейшей продажи в Украине.

Чтобы не платить пошлину, в документах указывали, что транспортные средства предназначены для нужд Сил обороны Украины. Для оформления машин использовали реквизиты благотворительного фонда, заранее зарегистрированного на имя обвиняемого.

Автомобили через границу в основном перевозили наемные водители, часть машин, по данным прокуратуры, мужчина ввозил лично.

Несмотря на пометку в технических паспортах "Гуманитарная помощь. Продажа запрещена", автомобили продавали за наличные людям, которые не были военнослужащими и не имели права пользоваться таким транспортом.

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Среди машин — Audi Q7, Volvo и внедорожники

Речь идет преимущественно о внедорожниках и кроссоверах Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Chevrolet Captiva и Opel Frontera. Также в схеме фигурируют автомобили премиум-сегмента — Audi Q7 и Volvo V50.

Стоимость зависела от модели и состояния автомобиля. В частности, один Kia Sorento, по данным следствия, мужчина продал за 4 тыс. долларов.

Правоохранители зафиксировали ввоз 17 автомобилей общей стоимостью почти 2,2 млн грн в период с сентября по ноябрь 2025 года.

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Прокуратура хочет передать автомобили ВСУ

Обвинительный акт уже направлен в суд. Мужчине инкриминируют контрабанду в значительном размере и внесение заведомо ложных сведений в документы для государственной регистрации юридического лица – ч. 1 ст. 201-4 и ч. 1 ст. 205-1 УК Украины.

Прокуратура заявила, что в суде будет добиваться конфискации контрабандных автомобилей и их передачи для нужд Вооруженных сил Украины.

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