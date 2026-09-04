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Новости Хищение на закупках для воинских частей Закупка транспорта для ВСУ
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На Львовщине под видом помощи ВСУ ввезли 17 автомобилей на сумму 2,2 млн грн и продавали их за наличные, - прокуратура

Во Львовской области будут судить руководителя благотворительного фонда за контрабанду 17 автомобилей под видом помощи ВСУ

В суде предстанет 60-летний номинальный руководитель благотворительного фонда во Львовской области, которого обвиняют в контрабанде 17 автомобилей общей стоимостью почти 2,2 млн грн. По версии следствия, машины ввозили из ЕС без уплаты пошлин под видом гуманитарной помощи для Сил обороны, а на самом деле продавали за наличные.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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В документах указывалось, что автомобили предназначены для Сил обороны

По данным следствия, 60-летний житель Шептицкого района организовал ввоз автомобилей из Латвии и Литвы для дальнейшей продажи в Украине.

Чтобы не платить пошлину, в документах указывали, что транспортные средства предназначены для нужд Сил обороны Украины. Для оформления машин использовали реквизиты благотворительного фонда, заранее зарегистрированного на имя обвиняемого.

Автомобили через границу в основном перевозили наемные водители, часть машин, по данным прокуратуры, мужчина ввозил лично.

Несмотря на пометку в технических паспортах "Гуманитарная помощь. Продажа запрещена", автомобили продавали за наличные людям, которые не были военнослужащими и не имели права пользоваться таким транспортом.

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Среди машин — Audi Q7, Volvo и внедорожники

Речь идет преимущественно о внедорожниках и кроссоверах Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Chevrolet Captiva и Opel Frontera. Также в схеме фигурируют автомобили премиум-сегмента — Audi Q7 и Volvo V50.

Стоимость зависела от модели и состояния автомобиля. В частности, один Kia Sorento, по данным следствия, мужчина продал за 4 тыс. долларов.

Правоохранители зафиксировали ввоз 17 автомобилей общей стоимостью почти 2,2 млн грн в период с сентября по ноябрь 2025 года.

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Прокуратура хочет передать автомобили ВСУ

Обвинительный акт уже направлен в суд. Мужчине инкриминируют контрабанду в значительном размере и внесение заведомо ложных сведений в документы для государственной регистрации юридического лица – ч. 1 ст. 201-4 и ч. 1 ст. 205-1 УК Украины.

Прокуратура заявила, что в суде будет добиваться конфискации контрабандных автомобилей и их передачи для нужд Вооруженных сил Украины.

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Автор: 

коррупция (7908) помощь (8679) транспорт (1807) ВСУ (8355) Львовская область (3381)
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Топ комментарии
+3
А що заважає зеленій владі ЗНЯТИ МИТА З АВТО і не буде проблем . Нехай У ВОЮЮЧИЙ КРАЇНІ, кожний везе себе авто скількі хоче.

‼️ МИТА ІСНУЮТЬ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВНУТРІШНОГО ВИРОБНИКА , а в Україні АВТОЗАВОДІВ НЕМА
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04.09.2026 12:46 Ответить
+3
Ця війна свідомо вже перетворилася на годівничку і прібарахленіє , патріотизмом тут і не пахне
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04.09.2026 12:55 Ответить
+2
Просто БЕЗЛАД У КРАЇНІ, а не український владі начхати на українців. Влада краде і все вивозе у Ізраїль
А ПРОСТИЙ етничний українець не може себе завезти дешеве авто із ЄС . , щоб возити свою родину до школи, садка, на роботу, з городу.

У той час , коли ворог нищить автотранспорт , автобариги торгують авто і платять коррупціонерам відкати і радіють діям ворога , бо вони багатіють
ГНАТИ У ШІЮ НЕ УКРАЇНСЬКУ РАДУ , не український Кабмин, і навіть гаранта
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04.09.2026 12:44 Ответить

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