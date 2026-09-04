На Львовщине под видом помощи ВСУ ввезли 17 автомобилей на сумму 2,2 млн грн и продавали их за наличные, - прокуратура
В суде предстанет 60-летний номинальный руководитель благотворительного фонда во Львовской области, которого обвиняют в контрабанде 17 автомобилей общей стоимостью почти 2,2 млн грн. По версии следствия, машины ввозили из ЕС без уплаты пошлин под видом гуманитарной помощи для Сил обороны, а на самом деле продавали за наличные.
Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
В документах указывалось, что автомобили предназначены для Сил обороны
По данным следствия, 60-летний житель Шептицкого района организовал ввоз автомобилей из Латвии и Литвы для дальнейшей продажи в Украине.
Чтобы не платить пошлину, в документах указывали, что транспортные средства предназначены для нужд Сил обороны Украины. Для оформления машин использовали реквизиты благотворительного фонда, заранее зарегистрированного на имя обвиняемого.
Автомобили через границу в основном перевозили наемные водители, часть машин, по данным прокуратуры, мужчина ввозил лично.
Несмотря на пометку в технических паспортах "Гуманитарная помощь. Продажа запрещена", автомобили продавали за наличные людям, которые не были военнослужащими и не имели права пользоваться таким транспортом.
Среди машин — Audi Q7, Volvo и внедорожники
Речь идет преимущественно о внедорожниках и кроссоверах Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Chevrolet Captiva и Opel Frontera. Также в схеме фигурируют автомобили премиум-сегмента — Audi Q7 и Volvo V50.
Стоимость зависела от модели и состояния автомобиля. В частности, один Kia Sorento, по данным следствия, мужчина продал за 4 тыс. долларов.
Правоохранители зафиксировали ввоз 17 автомобилей общей стоимостью почти 2,2 млн грн в период с сентября по ноябрь 2025 года.
Прокуратура хочет передать автомобили ВСУ
Обвинительный акт уже направлен в суд. Мужчине инкриминируют контрабанду в значительном размере и внесение заведомо ложных сведений в документы для государственной регистрации юридического лица – ч. 1 ст. 201-4 и ч. 1 ст. 205-1 УК Украины.
Прокуратура заявила, что в суде будет добиваться конфискации контрабандных автомобилей и их передачи для нужд Вооруженных сил Украины.
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‼️ МИТА ІСНУЮТЬ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВНУТРІШНОГО ВИРОБНИКА , а в Україні АВТОЗАВОДІВ НЕМА
А ПРОСТИЙ етничний українець не може себе завезти дешеве авто із ЄС . , щоб возити свою родину до школи, садка, на роботу, з городу.
У той час , коли ворог нищить автотранспорт , автобариги торгують авто і платять коррупціонерам відкати і радіють діям ворога , бо вони багатіють
ГНАТИ У ШІЮ НЕ УКРАЇНСЬКУ РАДУ , не український Кабмин, і навіть гаранта