На Львівщині під виглядом допомоги ЗСУ ввезли 17 авто на 2,2 млн грн і продавали їх за готівку, - прокуратура

Судитимуть 60-річного номінального керівника благодійного фонду на Львівщині, якого обвинувачують у контрабанді 17 автомобілів загальною вартістю майже 2,2 млн грн. За версією слідства, машини ввозили з ЄС без сплати мита під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони, а насправді продавали за готівку.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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У документах вказували, що автомобілі призначені для Сил оборони

За даними слідства, 60-річний житель Шептицького району організував ввезення автомобілів із Латвії та Литви для подальшого продажу в Україні.

Щоб не сплачувати мито, у документах зазначали, що транспортні засоби призначені для потреб Сил оборони України. Для оформлення машин використовували реквізити благодійного фонду, заздалегідь зареєстрованого на обвинуваченого.

Автомобілі через кордон переважно перевозили наймані водії, частину машин, за даними прокуратури, чоловік ввозив особисто.

Попри позначку в технічних паспортах "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено", автомобілі продавали за готівку людям, які не були військовослужбовцями та не мали права користуватися таким транспортом.

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Серед машин – Audi Q7, Volvo та позашляховики

Йдеться переважно про позашляховики та кросовери Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Chevrolet Captiva та Opel Frontera. Також у схемі фігурують автомобілі преміумсегменту – Audi Q7 та Volvo V50.

Вартість залежала від моделі та стану машини. Зокрема, один Kia Sorento, за даними слідства, чоловік продав за 4 тис. доларів.

Правоохоронці задокументували ввезення 17 автомобілів загальною вартістю майже 2,2 млн грн упродовж вересня-листопада 2025 року.

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Прокуратура хоче передати автомобілі ЗСУ

Обвинувальний акт уже скерували до суду. Чоловіку інкримінують контрабанду у значному розмірі та внесення завідомо неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації юридичної особи – ч. 1 ст. 201-4 та ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Прокуратура заявила, що в суді домагатиметься конфіскації контрабандних автомобілів та їх передачі на потреби Збройних сил України.

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