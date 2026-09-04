США пока не обращались к ЕС по поводу возврата средств за помощь Украине, - Еврокомиссия

В Европейской комиссии пока не получали никаких официальных сообщений о требовании Соединенных Штатов Америки компенсировать помощь Украине, оказанную в период президентства Джо Байдена.

Об этом заявил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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В ЕК "не комментируют комментарии"

Так, отмечается, что США пока не обращались к ЕС с требованием вернуть деньги, потраченные на Украину, несмотря на заявление Дональда Трампа.

"Насколько мне известно, мы не получали никакого официального сообщения об этом, как я понимаю, комментарии в социальных сетях", - заявил Гилл.

Также он отметил, что в Еврокомиссии обычно "не комментируют комментарии".

В свою очередь пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд напомнил, что в настоящее время Европейский Союз и его государства-члены являются ведущими донорами Украины, предоставившими более 220 млрд евро, включая 87 млрд на укрепление военного и оборонного потенциала Украины.

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Что предшествовало

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена в оказании бесплатной помощи Украине и НАТО и заявил, что будет требовать возврата денег.

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