США наразі не зверталися до ЄС щодо повернення коштів за допомогу Україні, - Єврокомісія

У Європейській комісії наразі не отримували жодного офіційного повідомлення щодо вимоги Сполучених Штатів Америки компенсувати допомогу Україні, надану за часів президентства Джо Байдена.

Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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У ЄК "не коментують коментарі"

Так, зазначається, що США наразі не зверталися до ЄС з вимогою повернути гроші, витрачені на Україну, попри заяву Дональда Трампа.

"Наскільки мені відомо, ми не отримували жодного офіційного повідомлення про цей, як я розумію, коментар у соціальних мережах", – заявив Гілл.

Також він зауважив, що у Єврокомісії зазвичай "не коментують коментарі".

Своєю чергою речник Єврокомісії Крістіан Віганд нагадав, що наразі Європейський Союз та його держави-члени є провідними донорами України, які надали понад 220 млрд євро, що включає 87 млрд на зміцнення військових та оборонних спроможностей України.

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Що передувало

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію попередника Джо Байдена у безкоштовній допомозі Україні та НАТО і заявив, що вимагатиме повернення грошей.

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