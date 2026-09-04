Силы обороны получили приказ соблюдать режим тишины на фронте с 5 по 8 сентября
Подразделения Сил обороны получили приказ соблюдать режим тишины по всей линии боевого столкновения с 5 по 8 сентября.
Об этом сообщили источники в УП, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным источников издания, с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября подразделения Сил обороны получили приказ соблюдать режим тишины.
"Поступило распоряжение о прекращении огня по всей линии фронта до 8 сентября. СОУ будут зеркально реагировать на любые нарушения со стороны россиян", - написал "Ukraine context", близкий к ОП.
Официальной информации на данный момент нет.
Что этому предшествовало?
- Напомним, спецпосланцы президента США Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - 5-6 сентября отправляются в Москву и Киев. Они встретятся с президентами Украины и России. Это также подтвердил Владимир Зеленский.
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