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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Силы обороны получили приказ соблюдать режим тишины на фронте с 5 по 8 сентября

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Подразделения Сил обороны получили приказ соблюдать режим тишины по всей линии боевого столкновения с 5 по 8 сентября.

Об этом сообщили источники в УП, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным источников издания, с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября подразделения Сил обороны получили приказ соблюдать режим тишины.

"Поступило распоряжение о прекращении огня по всей линии фронта до 8 сентября. СОУ будут зеркально реагировать на любые нарушения со стороны россиян", - написал "Ukraine context", близкий к ОП.

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Официальной информации на данный момент нет.

Что этому предшествовало?

  • Напомним, спецпосланцы президента США Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - 5-6 сентября отправляются в Москву и Киев. Они встретятся с президентами Украины и России. Это также подтвердил Владимир Зеленский.

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Автор: 

ВСУ (8355) война в Украине (9084) прекращения огня (460)
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Топ комментарии
+14
Цензурних слів нема.

Касапи використають для захоплення нових ділянок.
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05.09.2026 00:04 Ответить
+10
Чергові реактивні бпла на Київ чи область, мабуть несуть "наказ" з рф про "припинення вогню"...
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05.09.2026 00:03 Ответить
+7
Ті два дятла ж не на ЛБЗ їдуть! Що це за гешефти такі?
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04.09.2026 23:53 Ответить

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