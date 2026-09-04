Сили оборони отримали наказ дотримуватись режиму тиші на фронті з 5 до 8 вересня

Підрозділи Сил оборони отримали наказ дотримуватись режиму тиші по всій лінії бойового зіткнення з 5 вересня до 8 вересня.

Про це повідомили джерела в УП, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

За даними джерел видання, з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня підрозділи Сил оборони отримали наказ дотримуватися режиму тиші.

"Надійшло розпорядження про зупинку вогню по всій лінії фронту до 8 вересня. СОУ відповідатимуть дзеркально на будь-які порушення з боку росіян", — написав "Ukraine context", наближений до ОП.

Народний депутат Олексій Гончаренко також повідомив інформацію про надходження військовим наказу щодо припинення вогню.

"Військові підтверджують, що надійшов наказ про припинення вогню. Припинення вогню відбувається усюди (!). І на землі, і в повітрі, і на морі", - написав нардеп.

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Офіційної інформації станом на зараз немає.

Що передувало?

Нагадаємо, спецпосланці президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер — 5-6 вересня вирушають до Москви й Києва. Вони зустрінуться з президентами України та Росії. Це також підтвердив Володимир Зеленський.

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