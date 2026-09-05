Оккупанты атаковали Запорожье беспилотниками: уже известно о семи раненых
Днём 5 сентября российские войска продолжили терроризировать мирных жителей в Запорожье с помощью беспилотников, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, сначала сообщалось, что в результате атаки БПЛА в одном из жилых районов города получили ранения как минимум четыре человека.
Впоследствии стало известно, что число пострадавших растет – на данный момент уже семь человек ранены в результате вражеской атаки на Запорожье.
Отмечается, что все находятся под наблюдением медиков.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками, в результате чего в разных районах города возникли пожары.
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