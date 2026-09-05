Оккупанты атаковали Запорожье беспилотниками: уже известно о семи раненых

Днём 5 сентября российские войска продолжили терроризировать мирных жителей в Запорожье с помощью беспилотников, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Так, сначала сообщалось, что в результате атаки БПЛА в одном из жилых районов города получили ранения как минимум четыре человека.

Впоследствии стало известно, что число пострадавших растет – на данный момент уже семь человек ранены в результате вражеской атаки на Запорожье.

Читайте также: РФ нанесла удар дроном по гражданскому автомобилю в Запорожье: мужчина погиб, женщина ранена

Отмечается, что все находятся под наблюдением медиков.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками, в результате чего в разных районах города возникли пожары.

Читайте также: Крупнейший ТРЦ Запорожья приостанавливает работу до конца сентября из-за удара по соседнему "Эпицентру"