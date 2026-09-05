Окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя: вже відомо про дев’ятьох поранених (оновлено)

Удень 5 вересня російські війська продовжили тероризувати безпілотниками мирних мешканців у Запоріжжі, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, спочатку повідомлялося, що внаслідок атаки БпЛА в одному із житлових районів міста дістали поранення щонайменше чотири людини.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зростає – наразі вже сім поранених через ворожу атаку на Запоріжжя.

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Зазначається, що всі перебувають під наглядом медиків.

Оновлена інформація

Станом на 18:50 кількість поранених зросла до девʼяти осіб.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, унаслідок чого в різних районах міста виникли пожежі.

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