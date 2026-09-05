Окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя: вже відомо про дев’ятьох поранених (оновлено)
Удень 5 вересня російські війська продовжили тероризувати безпілотниками мирних мешканців у Запоріжжі, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, спочатку повідомлялося, що внаслідок атаки БпЛА в одному із житлових районів міста дістали поранення щонайменше чотири людини.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зростає – наразі вже сім поранених через ворожу атаку на Запоріжжя.
Зазначається, що всі перебувають під наглядом медиків.
Оновлена інформація
Станом на 18:50 кількість поранених зросла до девʼяти осіб.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, унаслідок чого в різних районах міста виникли пожежі.
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