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Новости Обстрел Киевщины
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Атаки РФ на Киевскую область: двое погибших, повреждены 28 объектов в пяти районах

Атаки РФ на Киевскую область

Сегодня, 5 сентября, Киевская область в очередной раз подверглась вражеской атаке, в результате которой есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что в целом по состоянию на 18:00 в области повреждены 28 объектов в пяти районах. Среди них - частные и многоквартирные дома, складские помещения, железнодорожное полотно, территория сельскохозяйственного предприятия и транспортные средства.

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Подробности

  • В Бучанском районе, к сожалению, погибли два человека.
  • В Фастовском районе спасатели ГСЧС ликвидируют пожар, возникший в результате вражеской атаки. Информации о пострадавших оттуда не поступало.

Сообщается, что службы продолжают работать на местах и фиксировать последствия.

Жителей Киевской области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Киевская область (5059) обстрел (35236) Бучанский район (235) Фастовский район (87)
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