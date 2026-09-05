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Атаки РФ на Киевскую область: двое погибших, повреждены 28 объектов в пяти районах
Сегодня, 5 сентября, Киевская область в очередной раз подверглась вражеской атаке, в результате которой есть погибшие.
Об этом сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что в целом по состоянию на 18:00 в области повреждены 28 объектов в пяти районах. Среди них - частные и многоквартирные дома, складские помещения, железнодорожное полотно, территория сельскохозяйственного предприятия и транспортные средства.
Подробности
- В Бучанском районе, к сожалению, погибли два человека.
- В Фастовском районе спасатели ГСЧС ликвидируют пожар, возникший в результате вражеской атаки. Информации о пострадавших оттуда не поступало.
Сообщается, что службы продолжают работать на местах и фиксировать последствия.
Жителей Киевской области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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