Атаки РФ на Київщину: двоє загиблих, пошкоджено 28 об’єктів у п’яти районах

Сьогодні, 5 вересня, Київська область вчергове зазнала ворожої атаки, унаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що загалом станом на 18:00 в області пошкоджено 28 об’єктів у п’яти районах. Серед них - приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізничне полотно, територія сільськогосподарського підприємства та транспортні засоби.

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Подробиці

У Бучанському районі, на жаль, загинули двоє людей.

У Фастівському районі рятувальники ДСНС ліквідовують пожежу, яка виникла внаслідок ворожої атаки. Інформації про постраждалих там не надходило.

Повідомляється, що служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки.

Жителів Київщини закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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