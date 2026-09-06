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"Первопричины войны", которые необходимо устранить, - это сам Путин, - Кубилюс

Кубилюс о первопричинах войны

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что истинными "первопричинами войны" является сам российский диктатор Владимир Путин.

Об этом он написал в социальной сети X, передает Цензор.НЕТ.

Путин — первопричина войны

Так, Кубилюс отметил, что после встречи с переговорщиками президента США Дональда Трампа в Москве Путин вновь заявил, что самое важное — "устранить первопричины войны".

"Эти "первопричины войны" — это сам Путин, его решение оккупировать Крым в 2014 году и начать полномасштабное вторжение в 2022-м", — подчеркнул он.

Также еврокомиссар добавил, что это первый случай, когда он соглашается с Путиным: "Настоящие "первопричины войны" нужно устранить".

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Кубилюс о Путине
Кубилюс о Путине

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
  • В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • Переговоры длились более трех часов.

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Автор: 

путин владимир (21874) Кубилюс Андрюс (118)
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Топ комментарии
+14
Пане Кубілюс , однозначно лайк ! 👍
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06.09.2026 17:06 Ответить
+12
притомна заява
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06.09.2026 17:07 Ответить
+6
Ви знаєте іншу причину війни ? Поясніть тоді.
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06.09.2026 17:39 Ответить

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