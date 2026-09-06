"Первопричины войны", которые необходимо устранить, - это сам Путин, - Кубилюс
Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что истинными "первопричинами войны" является сам российский диктатор Владимир Путин.
Об этом он написал в социальной сети X, передает Цензор.НЕТ.
Путин — первопричина войны
Так, Кубилюс отметил, что после встречи с переговорщиками президента США Дональда Трампа в Москве Путин вновь заявил, что самое важное — "устранить первопричины войны".
"Эти "первопричины войны" — это сам Путин, его решение оккупировать Крым в 2014 году и начать полномасштабное вторжение в 2022-м", — подчеркнул он.
Также еврокомиссар добавил, что это первый случай, когда он соглашается с Путиным: "Настоящие "первопричины войны" нужно устранить".
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
- В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Переговоры длились более трех часов.
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