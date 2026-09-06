"Першопричини війни", які потрібно усунути, - це сам Путін, - Кубілюс

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що справжніми "першопричинами війни" є сам російський диктатор Володимир Путін.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Путін - першопричина війни

Так, Кубілюс зазначив, що після зустрічі з перемовниками президента США Дональда Трампа у Москві Путін знову заявив, що найважливіше - "усунути першопричини війни".

"Ці "першопричини війни" – це сам Путін, його рішення окупувати Крим у 2014 році та почати повномасштабне вторгнення у 2022-му", - наголосив він.

Також єврокомісар додав, що це вперше, коли він погоджується з Путіним: "Справжні "першопричини війни" потрібно усунути".

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.

У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали понад три години.

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