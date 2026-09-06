УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14722 відвідувача онлайн
Новини Заяви Путіна про Україну Візит Віткоффа до РФ
2 023 38

"Першопричини війни", які потрібно усунути, - це сам Путін, - Кубілюс

Кубілюс про першопричини війни

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що справжніми "першопричинами війни" є сам російський диктатор Володимир Путін.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Путін - першопричина війни

Так, Кубілюс зазначив, що після зустрічі з перемовниками президента США Дональда Трампа у Москві Путін знову заявив, що найважливіше - "усунути першопричини війни".

"Ці "першопричини війни" – це сам Путін, його рішення окупувати Крим у 2014 році та почати повномасштабне вторгнення у 2022-му", - наголосив він.

Також єврокомісар додав, що це вперше, коли він погоджується з Путіним: "Справжні "першопричини війни" потрібно усунути".

Також читайте: Віткофф і Кушнер пообіцяли використати під час зустрічей у Києві "оцінки Путіна щодо шляхів припинення війни", - Ушаков

Кубілюс про Путіна
Кубілюс про Путіна

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
  • У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
  • Переговори тривали понад три години.

Також читайте: Віткофф назвав зустріч із Путіним "одним із найпам’ятніших моментів" у житті

Автор: 

путін володимир (13601) Кубілюс Андрюс (121)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Пане Кубілюс , однозначно лайк ! 👍
показати весь коментар
06.09.2026 17:06 Відповісти
+10
притомна заява
показати весь коментар
06.09.2026 17:07 Відповісти
+6
Ви знаєте іншу причину війни ? Поясніть тоді.
показати весь коментар
06.09.2026 17:39 Відповісти

Завантаження...

 
 