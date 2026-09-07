На сегодняшний день признаков подготовки Беларуси к вступлению в войну против Украины нет, - ГУР

В ГУР заявили, что на данный момент не видят признаков подготовки Беларуси к вступлению в войну против Украины, а уровень угрозы со стороны Беларуси оценивают как низкий. В то же время украинскую разведку беспокоит военная активность РФ на территории Беларуси.

Об этом заявил руководитель ГУР Минобороны Олег Иващенко в интервью "Укрінформ", передает "Цензор.НЕТ".

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Что известно?

"Мы следим за попытками руководства России непосредственно втянуть Беларусь в войну против Украины. Нам известно, что Москва стремится использовать белорусскую территорию и военные ресурсы для расширения географии боевых действий против Украины.

Но на сегодняшний день признаков подготовки Беларуси к вступлению в войну против Украины нет, уровень военной угрозы для нашего государства со стороны Беларуси оценивается как низкий", - отметил он.

В то же время, по словам Иващенко, Украину беспокоит предоставление Беларуси разрешения на размещение на своей территории ретрансляторов радиосигналов, которые наводят российские ударные БПЛА типа "Shahed" на украинские гражданские объекты и критическую инфраструктуру.

"Также отмечаем размещение на территории Беларуси подразделений 101-й ракетной бригады ВС РФ, на вооружении которой находится ракетный комплекс средней дальности "Орешник".

А если Беларусь такого разрешения не давала, это свидетельствует о том, что Минск уже не контролирует деятельность России на своей территории", - добавил руководитель ГУР.

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Что этому предшествовало?

Ранее СМИ писали, что Украина усиливает оборону Чернобыля из-за вероятности повторного наступления РФ.

Также, по данным журналистов, в Беларуси у границы с Украиной строят военную базу и железнодорожную ветку для эшелонов с бронетехникой

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