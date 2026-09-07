На сьогодні ознак підготовки Білорусі до вступу у війну проти України немає, - Іващенко

У ГУР заявили, що наразі не бачать ознак підготовки Білорусі до вступу у війну проти України, а рівень загрози з білоруського напрямку оцінюють як низький. Водночас українську розвідку непокоїть військова активність РФ на території Білорусі

Про це заявив керівник ГУР МО Олег Іващенко в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми стежимо за спробами керівництва Росії безпосередньо втягнути Білорусь у війну проти України. Нам відомо, що Москва прагне використати білоруську територію і військові ресурси для розширення географії бойових дій проти України.

Але на сьогодні ознак підготовки Білорусі до вступу у війну проти України немає, рівень воєнної загрози для нашої держави з білоруського напрямку оцінюється як низький", - зазначив він.

Водночас, за словами Іващенка, Україну турбує надання Білоруссю дозволу на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, які націлюють російські ударні БПЛА типу "Shahed" на українські цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру.

"Також відзначаємо розміщення на території Білорусі підрозділів 101 ракетної бригади ЗС РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності "Орешник".

А якщо Білорусь такого дозволу не надавала, це свідчить, що Мінськ уже не контролює діяльність Росії на власній території", - додав керівник ГУР.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ писали, що Україна посилює оборону Чорнобиля через ймовірність повторного наступу РФ.

Також, за даними журналістів, у Білорусі біля кордону з Україною будують військову базу та колію для ешелонів із бронетехнікою

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