Россия нанесла удар дроном по Харькову: пострадал 17-летний юноша
Вечером 7 сентября российский беспилотник нанес удар по Шевченковскому району Харькова. В результате удара 17-летний юноша получил ранение от взрыва.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
- По предварительной информации, зафиксирован удар вражеским БПЛА в Шевченковском районе Харькова.
Экстренные службы направляются на место удара.
- По уточненным данным, в Шевченковском районе взрывное ранение получил 17-летний парень. Всю необходимую помощь пострадавшему оказывают медики.
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