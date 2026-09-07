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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Россия нанесла удар дроном по Харькову: пострадал 17-летний юноша

фотография шахида в небе

Вечером 7 сентября российский беспилотник нанес удар по Шевченковскому району Харькова. В результате удара 17-летний юноша получил ранение от взрыва.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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  • По предварительной информации, зафиксирован удар вражеским БПЛА в Шевченковском районе Харькова.

Экстренные службы направляются на место удара.

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  • По уточненным данным, в Шевченковском районе взрывное ранение получил 17-летний парень. Всю необходимую помощь пострадавшему оказывают медики.

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Харьков (8250) Харьковская область (3151) Харьковский район (1076)
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