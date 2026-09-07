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Новини Атака безпілотників на Харків
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РФ ударила дроном по Харкову: постраждав 17-річний хлопець

фотографія шахеда у небі

Увечері 7 вересня російський безпілотник атакував Шевченківський район Харкова. Унаслідок удару вибухове поранення отримав 17-річний хлопець.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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  • За попередньою інформацією, зафіксовано удар ворожим БпЛА в Шевченківському районі Харкова.

Екстрені служби прямують на місце удару.

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  • За уточненою інформацією, в Шевченківському районі вибухове поранення отримав 17-річний хлопець. Всю необхідну допомогу постраждалому надають медики.

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Харків (5679) Харківська область (3179) Харківський район (1077)
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