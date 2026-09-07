РФ ударила дроном по Харкову: постраждав 17-річний хлопець
Увечері 7 вересня російський безпілотник атакував Шевченківський район Харкова. Унаслідок удару вибухове поранення отримав 17-річний хлопець.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
- За попередньою інформацією, зафіксовано удар ворожим БпЛА в Шевченківському районі Харкова.
Екстрені служби прямують на місце удару.
- За уточненою інформацією, в Шевченківському районі вибухове поранення отримав 17-річний хлопець. Всю необхідну допомогу постраждалому надають медики.
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