Лидер британских правопопулистов Фарадж планирует приехать в Украину и доказать, что "не любит Путина", - Politico
Лидер правопопулистской партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж, которого неоднократно обвиняли в симпатиях к российскому диктатору Владимиру Путину, планирует посетить Украину.
Об этом пишет Politico со ссылкой на двух чиновников партии Фараджа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Двое чиновников сообщили изданию, что между партией и украинскими партнерами состоялись переговоры о возможности визита
Оппоненты Фараджа часто упоминают его комментарий, сделанный еще в 2014 году, о том, что он "восхищается" российским диктатором как "стратегом". А спустя 10 лет он вызвал негативную реакцию во время всеобщих выборов, заявив, что именно Запад "спровоцировал" вторжение России в Украину.
Высказывания Фараджа
Кроме того, в прошлом году в Уэльсе арестовали лидера местной ячейки Reform UK за взятки от России. Это только усилило обвинения в адрес Фараджа в поддержке Путина.
Источник издания из партии сообщил, что знает о переговорах относительно приезда Фараджа в Украину, но неизвестно, на каком они этапе.
Опрос, проведенный More in Common в прошлом году, показывает: хотя все электоральные группы в Великобритании подавляющим большинством поддерживают Украину, лишь 26% считают, что Фарадж придерживается такой же позиции. Еще 21% опрошенных считают, что он больше симпатизирует России.
В Reform UK надеются, что визит Фараджа в Украину поможет в определенной степени развеять эти представления.
Как пишет Politico, визит мог бы в значительной степени развеять впечатление о симпатиях Фараджа к Путину. В то же время такая поездка может "разгневать немало наших членов". В октябре он назвал Путина "очень плохим типом" и заявил, что Великобритания должна сбивать российские самолеты, нарушающие британское воздушное пространство.
Кто такой Найджел Фарадж?
- Найджела Фараджа называли пророссийским евроскептиком. Фарадж был основным инициатором Brexit - выхода Великобритании из ЕС — вместе со своей бывшей Партией независимости Соединенного Королевства (UKIP). В 2018 году он покинул UKIP и после семи неудачных попыток вновь попал в британский парламент в 2024 году от партии Reform UK.
- Фарадж известен своими скандальными высказываниями о войне РФ против Украины. В частности, он заявлял, что российско-украинская война, конечно, является виной диктатора России, но расширение ЕС и НАТО, якобы, дало ему повод для вторжения в Украину.
- Позже он пытался откреститься от обвинений в проросийскости и объяснял, что никогда не был "апологетом или сторонником" Путинаа, но сказал, что "если вы тронете росейского медведя палкой, то не удивляйтесь, если он ответит".
- В последние годы Фарадж поддержал вступление Украины в НАТО и надеялся, что президент США Дональд Трамп заставит Путинаа пойти на компромисс.
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