Лідер правопопулістської партії Великої Британії Reform UK Найджел Фарадж, якого неодноразово звинувачували у симпатіях до російського диктатора Володимира Путіна, планує відвідати Україну.

Про це пише Politico з посиланням на двох посадовців партії Фараджа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Двоє чиновників повідомили виданню, що між партією та українськими партнерами відбулися обговорення щодо можливості приїзду

Опоненти Фараджа часто згадують його коментар, зроблений ще у 2014 році, що він "захоплюється" російським диктатором як "стратегом". А через 10 років він викликав негативну реакцію під час загальних виборів, заявивши, що саме Захід "спровокував" вторгнення Росії в Україну.

Читайте також: Підтримуємо Україну, але над нашими будівлями не буде іноземних прапорів, - лідер британської Reform UK Фарадж

Висловлювання Фараджа

Крім того, минулого року в Уельсі заарештували лідера місцевого осередку Reform UK за хабарі від Росії. Це лише посилило звинувачення Фараджа в підтримці Путіна.

Джерело видання з партії сказало, що знає про перемовини щодо приїзду Фараджа в Україну, але невідомо, на якому вони етапі.

Опитування, проведене More in Common минулого року, свідчить: хоча всі електоральні групи у Британії переважною більшістю підтримують Україну, лише 26% вважають, що Фарадж дотримується такої самої позиції. Ще 21% опитаних вважають, що він більше симпатизує Росії.

У Reform UK сподіваються, що візит Фараджа до України допоможе певною мірою розвіяти ці уявлення.

Як пише Politico, візит міг би значною мірою розвіяти враження про симпатії Фараджа до Путіна. Водночас така поїздка може "розлютити чимало наших членів". У жовтні він назвав Путіна "дуже поганим типом" і заявив, що Британія повинна збивати російські літаки, які порушують британський повітряний простір.

Читайте також: Британія спрямовує понад 100 млн євро на "зимовий" пакет ППО для України з ракетами до Patriot

Хто такий Найджел Фарадж?

Найджела Фараджа називали проросійським євроскептиком. Фарадж був основним ініціатором Brexit — виходу Великої Британії з ЄС — разом зі своєю колишньою Партією незалежності Сполученого Королівства (UKIP). У 2018-му він покинув UKIP і після семи невдалих спроб знову потрапив до британського парламенту у 2024 році з Reform UK.

Фарадж відомий своїми скандальними висловлюваннями про війну РФ проти України. Зокрема, він казав, що російсько-українська війна, звичайно, є виною диктатора Росії, але розширення ЄС і НАТО, мовляв, дало йому привід для вторгнення в Україну.

Пізніше він намагався відхреститися від закидів у прор ос ійськості й пояснював , що ніколи не був "апологетом або прихильником" Путін а, але сказав, що "якщо ви ткнете р ос ійського ведмедя палицею, то не дивуйтеся, якщо він дасть відповідь".

пояснював Останніми роками Фарадж підтримав вступ України до НАТО та сподівався, що президент США Дональд Трамп примусить Путін а до компромісу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корецький обговорив із партнерами фінансування України: Вартість ведення війни зростає, потрібно більше ресурсів