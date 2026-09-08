Двухлетняя девочка получила осколочное ранение глаза во время атаки РФ на Борисполь
В Борисполе в результате российского обстрела ранена двухлетняя девочка. Ребенок получила осколочное ранение
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Тимур Ткаченко.
- Россияне ранили двухлетнего ребенка в Борисполе. Во время вражеской атаки маленькая девочка получила осколочное ранение глаза.
- Девочка в сознании. Ее госпитализировали в больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
"Страшно осознавать, что российские террористы продолжают наносить удары по мирным людям и подвергать опасности наших детей. Самое главное сейчас - чтобы маленькая девочка как можно скорее выздоровела", - добавил Ткаченко.
Глава КОВА обратился к гражданам: "Берегите себя и своих близких. Во время воздушной тревоги обязательно находитесь в укрытиях".
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