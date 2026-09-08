Двухлетняя девочка получила осколочное ранение глаза во время атаки РФ на Борисполь

В Борисполе в результате российского обстрела ранена двухлетняя девочка. Ребенок получила осколочное ранение

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Тимур Ткаченко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россияне ранили двухлетнего ребенка в Борисполе. Во время вражеской атаки маленькая девочка получила осколочное ранение глаза.

Девочка в сознании. Ее госпитализировали в больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Смотрите также: Зеленский о массированной атаке РФ: Очень хорошие результаты по сбиванию крылатых ракет, особенно непросто с баллистикой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Страшно осознавать, что российские террористы продолжают наносить удары по мирным людям и подвергать опасности наших детей. Самое главное сейчас - чтобы маленькая девочка как можно скорее выздоровела", - добавил Ткаченко.

Глава КОВА обратился к гражданам: "Берегите себя и своих близких. Во время воздушной тревоги обязательно находитесь в укрытиях".

Читайте: Россияне атаковали Киевскую область: повреждены частный дом, склад и предприятие