УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15449 відвідувачів онлайн
Новини Атака шахедів на Київщину
261 0

Дворічна дівчинка дістала осколкове поранення ока під час атаки РФ на Бориспіль

Наслідки ударів по Київщині: пошкоджено 5 складів

У Борисполі внаслідок російської атаки поранена дворічна дівчинка. Дитина отримала осколкове по

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Тимур Ткаченко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

  • Росіяни поранили дворічну дитину в Борисполі. Під час ворожої атаки маленька дівчинка отримала осколкове поранення ока.
  • Дитина при свідомості. Її госпіталізовано до лікарні. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Дивіться також: Зеленський про масовану атаку РФ: Дуже хороші результати щодо збиття крилатих ракет, особливо непросто з балістикою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Страшно усвідомлювати, що російські терористи продовжують бити по мирних людях і наражати на небезпеку наших дітей. Найголовніше зараз — щоб маленька дівчинка якнайшвидше одужала", - додав Ткаченко.

Очільник КОВА звернувся до громадян: "Бережіть себе та своїх близьких. Під час повітряної тривоги обов’язково перебувайте в укриттях".

Читайте: Росіяни атакували Київщину: пошкоджені приватний будинок, склад і підприємство

Автор: 

Бориспіль (474) діти (5758) Київська область (4740) Бориспільський район (106)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 