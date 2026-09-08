Дворічна дівчинка дістала осколкове поранення ока під час атаки РФ на Бориспіль

У Борисполі внаслідок російської атаки поранена дворічна дівчинка. Дитина отримала осколкове по

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Тимур Ткаченко.

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Росіяни поранили дворічну дитину в Борисполі. Під час ворожої атаки маленька дівчинка отримала осколкове поранення ока.

Дитина при свідомості. Її госпіталізовано до лікарні. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

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"Страшно усвідомлювати, що російські терористи продовжують бити по мирних людях і наражати на небезпеку наших дітей. Найголовніше зараз — щоб маленька дівчинка якнайшвидше одужала", - додав Ткаченко.

Очільник КОВА звернувся до громадян: "Бережіть себе та своїх близьких. Під час повітряної тривоги обов’язково перебувайте в укриттях".

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