Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 8 сентября, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 8 сентября продолжается российская атака. В ряде областей Украины из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

В 19:03 — поступило сообщение о реактивном БПЛА над Броварами в направлении Киева.

В 19:07 — Киев. Реактивный БПЛА над городом.

В 19:13 — реактивный БПЛА на севере Черниговской области — курсом на Сновск, Березна.

В 19:14 — Киевская область: реактивный БПЛА мимо Кагарлика, курсом на Обухов.

Обновленная информация

В 19:31 – реактивный БПЛА в р-не Вишневого курс западный.

В 19:32 – реактивные БПЛА на Бровары и Борисполь с востока.

В 19:41 – реактивные БПЛА в направлении центра Киева с юга.

В 19:52 – Киевщина: реактивный БПЛА мимо Кагарлыка, курсом на Обухов.

В 20:00 – Киевщина реактивные БПЛА на Васильков.

В 20:03 – реактивный БПЛА на Киевщине, курсом на Чабаны/Киев.

В 20:06 – Киев. Реактивный БпПЛА над городом.

В 20:14 – реактивный БПЛА в р-не. Козина в направлении Киева.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что российские удары выжгли 84 гектара украинских лесов за неделю.

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