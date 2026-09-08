Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 8 сентября, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 8 сентября продолжается российская атака. В ряде областей Украины из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 19:03 — поступило сообщение о реактивном БПЛА над Броварами в направлении Киева.
В 19:07 — Киев. Реактивный БПЛА над городом.
В 19:13 — реактивный БПЛА на севере Черниговской области — курсом на Сновск, Березна.
В 19:14 — Киевская область: реактивный БПЛА мимо Кагарлика, курсом на Обухов.
Обновленная информация
В 19:31 – реактивный БПЛА в р-не Вишневого курс западный.
В 19:32 – реактивные БПЛА на Бровары и Борисполь с востока.
В 19:41 – реактивные БПЛА в направлении центра Киева с юга.
В 19:52 – Киевщина: реактивный БПЛА мимо Кагарлыка, курсом на Обухов.
В 20:00 – Киевщина реактивные БПЛА на Васильков.
В 20:03 – реактивный БПЛА на Киевщине, курсом на Чабаны/Киев.
В 20:06 – Киев. Реактивный БпПЛА над городом.
В 20:14 – реактивный БПЛА в р-не. Козина в направлении Киева.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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