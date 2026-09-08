Взятка за строительство в Луцке: ВАКС назначил залог в размере более 200 тыс. грн бывшему депутату Волынского областного совета

Высший антикоррупционный суд применил к бывшему депутату Волынского областного совета, ранее занимавшему должность первого заместителя председателя облсовета, меру пресечения в виде залога. Его размер составляет 266 240 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВАКС.

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"ВАКС применил к бывшему депутату Волынского облсовета, который также был первым заместителем председателя Волынского облсовета, меру пресечения в виде залога в размере 266 240 грн", - говорится в сообщении.

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С момента применения меры пресечения в виде залога, в том числе до фактического внесения средств на соответствующий счет, подозреваемый обязан выполнять возложенные на него обязанности, а именно:

• являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору САП, следственному судье и суду;

• не покидать пределы г. Луцка Волынской области без разрешения детектива НАБУ, прокурора САП, следственного судьи и суда;

• уведомлять детектива НАБУ, прокурора или суд об изменении места жительства;

• воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении следственного судьи;

• сдать на хранение в уполномоченный орган Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, если такие документы еще не сданы.

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Что предшествовало