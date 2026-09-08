Взятка за строительство в Луцке: ВАКС назначил залог в размере более 200 тыс. грн бывшему депутату Волынского областного совета
Высший антикоррупционный суд применил к бывшему депутату Волынского областного совета, ранее занимавшему должность первого заместителя председателя облсовета, меру пресечения в виде залога. Его размер составляет 266 240 гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВАКС.
"ВАКС применил к бывшему депутату Волынского облсовета, который также был первым заместителем председателя Волынского облсовета, меру пресечения в виде залога в размере 266 240 грн", - говорится в сообщении.
С момента применения меры пресечения в виде залога, в том числе до фактического внесения средств на соответствующий счет, подозреваемый обязан выполнять возложенные на него обязанности, а именно:
• являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору САП, следственному судье и суду;
• не покидать пределы г. Луцка Волынской области без разрешения детектива НАБУ, прокурора САП, следственного судьи и суда;
• уведомлять детектива НАБУ, прокурора или суд об изменении места жительства;
• воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении следственного судьи;
• сдать на хранение в уполномоченный орган Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, если такие документы еще не сданы.
Что предшествовало
- 19 декабря 2025 года сообщалось, что в помещении Луцкого горсоветапроводятся следственные действия, на месте работают правоохранители.
- По данным следствия, председатель одной из депутатских фракций Волынского областного совета, который также является бывшим народным депутатом, в сговоре с председателем этой же фракции в Луцком городском совете обратился к пользователю земельного участка в Луцке (также экс-нардепу) с просьбой предоставить неправомерную выгоду в размере 30 тыс. долл. США.
- 7 сентября ВАКС применил меру пресечения в отношении депутата Волынского областного совета, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в строительстве многоквартирного дома в Луцке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль