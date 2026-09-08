Хабар за будівництво у Луцьку: ВАКС призначив понад 200 тис. грн застави ексдепутату Волиньоблради

Вищий антикорупційний суд застосував до колишнього депутата Волинської обласної ради, який раніше був першим заступником голови облради, запобіжний захід у вигляді застави. Її розмір становить 266 240 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВАКС.

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"ВАКС застосував до колишнього депутата Волинської облради, який також був експершим заступником голови Волинської облради, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 240 грн", - ідеться в повідомленні.

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З моменту застосування запобіжного заходу у вигляді застави, у тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, а саме:

• прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора САП, слідчого судді та суду;

• не відлучатися за межі м. Луцька Волинської області без дозволу детектива НАБУ, прокурора САП, слідчого судді та суду;

• повідомляти детектива НАБУ, прокурора чи суд про зміну місця проживання;

• утримуватися від спілкування з особами, визначеними ухвалою слідчого судді;

• здати на зберігання до уповноваженого органу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, якщо такі документи ще не здано.

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