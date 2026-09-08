Хабар за будівництво у Луцьку: ВАКС призначив понад 200 тис. грн застави ексдепутату Волиньоблради
Вищий антикорупційний суд застосував до колишнього депутата Волинської обласної ради, який раніше був першим заступником голови облради, запобіжний захід у вигляді застави. Її розмір становить 266 240 гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВАКС.
"ВАКС застосував до колишнього депутата Волинської облради, який також був експершим заступником голови Волинської облради, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 240 грн", - ідеться в повідомленні.
З моменту застосування запобіжного заходу у вигляді застави, у тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, а саме:
• прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора САП, слідчого судді та суду;
• не відлучатися за межі м. Луцька Волинської області без дозволу детектива НАБУ, прокурора САП, слідчого судді та суду;
• повідомляти детектива НАБУ, прокурора чи суд про зміну місця проживання;
• утримуватися від спілкування з особами, визначеними ухвалою слідчого судді;
• здати на зберігання до уповноваженого органу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, якщо такі документи ще не здано.
Що передувало
- 19 грудня 2025 року повідомлялося, що у приміщення Луцької міськради відбуваються слідчі дії, на місці працюють правоохоронці.
- За даними слідства, голова однієї з депутатських фракцій Волинської обласної ради, який також є колишнім народним депутатом, у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міській раді висловив прохання користувачу земельної ділянки у Луцьку (також екснардепу) надати неправомірну вигоду у розмірі 30 тис. дол. США.
- 7 вересня ВАКС застосував запобіжний захід до депутата Волинської обласної ради, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння у будівництві багатоквартирного будинку в Луцьку.
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