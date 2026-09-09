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Российские дроны вновь атакуют Киевщину: работает ПВО, существует угроза для Борисполя

ПВО уничтожает ракеты "шахед"

В настоящее время войска РФ вновь наносят удары с помощью дронов по Киевской области. Работает ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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Первые подробности

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности", — говорится в сообщении.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, в настоящее время существует угроза для Борисполя

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Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Также была объявлена воздушная тревога в Киеве.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг атаковал 6 районов Киевской области: в Белой Церкви горит предприятие пищевой промышленности.

Автор: 

Борисполь (793) Киевская область (5076) ПВО (4037) Шахед (2482) Бориспольский район (106)
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