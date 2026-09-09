Российские дроны вновь атакуют Киевщину: работает ПВО, существует угроза для Борисполя
В настоящее время войска РФ вновь наносят удары с помощью дронов по Киевской области. Работает ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Первые подробности
"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности", — говорится в сообщении.
По данным мониторинговых Telegram-каналов, в настоящее время существует угроза для Борисполя.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Также была объявлена воздушная тревога в Киеве.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг атаковал 6 районов Киевской области: в Белой Церкви горит предприятие пищевой промышленности.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль