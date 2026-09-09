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Враг атаковал 6 районов Киевщины: в Белой Церкви горит предприятие пищевой промышленности (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня ночью и утром 9 сентября россияне атаковали Киевскую область: под ударом оказались Белоцерковский, Броварской, Бориспольский, Фастовский, Обуховский и Бучанский районы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Куда попал враг?

Как отмечается, в Белой Церкви в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности.

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и всю ночь ликвидировали последствия обстрела. На данный момент пожар локализован.

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Работа чрезвычайников осложнялась частыми воздушными тревогами и угрозой повторных российских ударов.

"По состоянию на утро работы на месте происшествия продолжаются", — говорится в сообщении.

Последствия

обстрел Белой Церкви
обстрел Белой Церкви
обстрел Белой Церкви
обстрел Белой Церкви

Обновленная информация

Как информирует глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, враг атакует Киевщину уже третьи сутки подряд.

Только за последние сутки россияне убили двух человек. Еще 7 человек получили ранения, среди них двое детей.

Последствия вражеской атаки зафиксированы в пяти районах области:

  • В Броварском районе повреждено хозяйственное помещение, травмированы 2 человека.
  • Белоцерковский район – повреждены производственное помещение и многоэтажный дом.
  • Обуховский район – повреждены частные дома, производственное и административное помещение, многоэтажка и 7 автомобилей.
  • Бориспольский район – повреждены частный дом и 2 автомобиля. Пострадал ребенок.
  • Бучанский район – повреждены 8 частных домов, складские и производственные помещения, 3 автомобиля. Четверо человек пострадали, в том числе ребенок. Два человека погибли.

Всего в области поврежден 31 объект, в том числе 11 частных домов, 2 многоэтажки, 5 производственных и складских помещений, административное и хозяйственное здание, а также 12 автомобилей.

Спасатели, медики, полиция и все службы продолжают работать на местах и ​​помогать людям.

Что предшествовало?

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Автор: 

Белая Церковь (209) Киевская область (5093) Белоцерковский район (70)
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