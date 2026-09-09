Враг атаковал 6 районов Киевщины: в Белой Церкви горит предприятие пищевой промышленности (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня ночью и утром 9 сентября россияне атаковали Киевскую область: под ударом оказались Белоцерковский, Броварской, Бориспольский, Фастовский, Обуховский и Бучанский районы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Куда попал враг?

Как отмечается, в Белой Церкви в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности.

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и всю ночь ликвидировали последствия обстрела. На данный момент пожар локализован.

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Работа чрезвычайников осложнялась частыми воздушными тревогами и угрозой повторных российских ударов.

"По состоянию на утро работы на месте происшествия продолжаются", — говорится в сообщении.

Последствия









Обновленная информация

Как информирует глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, враг атакует Киевщину уже третьи сутки подряд.

Только за последние сутки россияне убили двух человек. Еще 7 человек получили ранения, среди них двое детей.

Последствия вражеской атаки зафиксированы в пяти районах области:

В Броварском районе повреждено хозяйственное помещение, травмированы 2 человека.

Белоцерковский район – повреждены производственное помещение и многоэтажный дом.

Обуховский район – повреждены частные дома, производственное и административное помещение, многоэтажка и 7 автомобилей.

Бориспольский район – повреждены частный дом и 2 автомобиля. Пострадал ребенок.

Бучанский район – повреждены 8 частных домов, складские и производственные помещения, 3 автомобиля. Четверо человек пострадали, в том числе ребенок. Два человека погибли.

Всего в области поврежден 31 объект, в том числе 11 частных домов, 2 многоэтажки, 5 производственных и складских помещений, административное и хозяйственное здание, а также 12 автомобилей.

Спасатели, медики, полиция и все службы продолжают работать на местах и ​​помогать людям.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал об ударе РФ по Киевской области: в Белоцерковской громаде горит предприятие.

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