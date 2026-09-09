Враг атаковал 6 районов Киевщины: в Белой Церкви горит предприятие пищевой промышленности (обновлено). ФОТОрепортаж
Сегодня ночью и утром 9 сентября россияне атаковали Киевскую область: под ударом оказались Белоцерковский, Броварской, Бориспольский, Фастовский, Обуховский и Бучанский районы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Куда попал враг?
Как отмечается, в Белой Церкви в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности.
Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и всю ночь ликвидировали последствия обстрела. На данный момент пожар локализован.
Работа чрезвычайников осложнялась частыми воздушными тревогами и угрозой повторных российских ударов.
"По состоянию на утро работы на месте происшествия продолжаются", — говорится в сообщении.
Последствия
Обновленная информация
Как информирует глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, враг атакует Киевщину уже третьи сутки подряд.
Только за последние сутки россияне убили двух человек. Еще 7 человек получили ранения, среди них двое детей.
Последствия вражеской атаки зафиксированы в пяти районах области:
- В Броварском районе повреждено хозяйственное помещение, травмированы 2 человека.
- Белоцерковский район – повреждены производственное помещение и многоэтажный дом.
- Обуховский район – повреждены частные дома, производственное и административное помещение, многоэтажка и 7 автомобилей.
- Бориспольский район – повреждены частный дом и 2 автомобиля. Пострадал ребенок.
- Бучанский район – повреждены 8 частных домов, складские и производственные помещения, 3 автомобиля. Четверо человек пострадали, в том числе ребенок. Два человека погибли.
Всего в области поврежден 31 объект, в том числе 11 частных домов, 2 многоэтажки, 5 производственных и складских помещений, административное и хозяйственное здание, а также 12 автомобилей.
Спасатели, медики, полиция и все службы продолжают работать на местах и помогать людям.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал об ударе РФ по Киевской области: в Белоцерковской громаде горит предприятие.
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