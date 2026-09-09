Ворог атакував 6 районів Київщини: у Білій Церкві горить підприємство харчової промисловості (оновлено). ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі та вранці 9 вересня росіяни атакували Київщину: під ударом опинилися Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, у Білій Церкві внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості.
Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце події та цілу ніч ліквідовували наслідки обстрілу. Наразі пожежу локалізували.
Робота надзвичайників ускладнювалася частими повітряними тривогами та загрозою повторних російських ударів.
"Станом на ранок роботи на місці події тривають", - йдеться у повідомленні.
Наслідки
Оновлена інформація
Як інформує голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, ворог атакує Київщину вже третю добу поспіль.
Лише за останню добу росіяни вбили двох людей. Ще 7 людей отримали поранення, серед них - двоє дітей.
Наслідки ворожої атаки зафіксовані у п’яти районах області:
- У Броварському районі пошкоджене господарське приміщення, травмовані 2 людини.
- Білоцерківський район - пошкоджені виробниче приміщення та багатоповерховий будинок.
- Обухівський район - пошкоджені приватні будинки, виробниче й адміністративне приміщення, багатоповерхівка та 7 автомобілів.
- Бориспільський район - пошкоджені приватний будинок і 2 автомобілі. Постраждала дитина.
- Бучанський район - пошкоджені 8 приватних будинків, складські та виробничі приміщення, 3 автомобілі. Четверо людей постраждали, серед них дитина. Двоє людей загинули.
Загалом в області пошкоджений 31 об’єкт, зокрема 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 5 виробничих і складських приміщень, адміністративна та господарська будівлі, а також 12 автомобілів.
Рятувальники, медики, поліція та всі служби продовжують працювати на місцях і допомагати людям.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував про удар РФ по Київщині: у Білоцерківській громаді горить підприємство.
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