Ворог атакував 6 районів Київщини: у Білій Церкві горить підприємство харчової промисловості (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі та вранці 9 вересня росіяни атакували Київщину: під ударом опинилися Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, у Білій Церкві внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості.

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце події та цілу ніч ліквідовували наслідки обстрілу. Наразі пожежу локалізували.

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Робота надзвичайників ускладнювалася частими повітряними тривогами та загрозою повторних російських ударів.

"Станом на ранок роботи на місці події тривають", - йдеться у повідомленні.

Наслідки









Оновлена інформація

Як інформує голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, ворог атакує Київщину вже третю добу поспіль.

Лише за останню добу росіяни вбили двох людей. Ще 7 людей отримали поранення, серед них - двоє дітей.

Наслідки ворожої атаки зафіксовані у п’яти районах області:

У Броварському районі пошкоджене господарське приміщення, травмовані 2 людини.

Білоцерківський район - пошкоджені виробниче приміщення та багатоповерховий будинок.

Обухівський район - пошкоджені приватні будинки, виробниче й адміністративне приміщення, багатоповерхівка та 7 автомобілів.

Бориспільський район - пошкоджені приватний будинок і 2 автомобілі. Постраждала дитина.

Бучанський район - пошкоджені 8 приватних будинків, складські та виробничі приміщення, 3 автомобілі. Четверо людей постраждали, серед них дитина. Двоє людей загинули.

Загалом в області пошкоджений 31 об’єкт, зокрема 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 5 виробничих і складських приміщень, адміністративна та господарська будівлі, а також 12 автомобілів.

Рятувальники, медики, поліція та всі служби продовжують працювати на місцях і допомагати людям.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував про удар РФ по Київщині: у Білоцерківській громаді горить підприємство.

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