Російські дрони знову атакують Київщину: працює ППО, є загроза для Борисполя

Наразі війська РФ знову атакують дронами Київщину. Працює ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Перші деталі

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", - йдеться у повідомленні.

За даними моніторингових телеграм-каналів, наразі є загроза для Борисполя.

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Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Наразі також оголосили повітряну тривогу у Києві.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакував 6 районів Київщини: у Білій Церкві горить підприємство харчової промисловості.