Из-за ударов РФ обесточивания в 5 областях. Враг атаковал авто энергетиков на Запорожье, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры к утру осталась без электричества часть потребителей в Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы.
Атака на энергетиков
К сожалению, враг продолжает атаки не только на нашу энергетическую инфраструктуру, но и на энергетиков. В Запорожской области вражеский БПЛА атаковал служебный автомобиль энергетиков. Они ехали восстанавливать электроснабжение в одной из громад региона. К счастью, обошлось без пострадавших.
Плановых отключений не прогнозируется
Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.
"Просим сегодня, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 15:00 — и ограничить использование мощных электроприборов с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему", — подчеркнули в Минэнерго.
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