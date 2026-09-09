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Новости Удары по энергетике
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Из-за ударов РФ обесточивания в 5 областях. Враг атаковал авто энергетиков на Запорожье, - Минэнерго

енергетика

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры к утру осталась без электричества часть потребителей в Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Как отмечается, везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы.

Атака на энергетиков

К сожалению, враг продолжает атаки не только на нашу энергетическую инфраструктуру, но и на энергетиков. В Запорожской области вражеский БПЛА атаковал служебный автомобиль энергетиков. Они ехали восстанавливать электроснабжение в одной из громад региона. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Плановых отключений не прогнозируется

Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.

"Просим сегодня, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 15:00 — и ограничить использование мощных электроприборов с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему", — подчеркнули в Минэнерго.

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