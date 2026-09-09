Через удари РФ є знеструмлення у 5 областях. Ворог атакував авто енергетиків на Запоріжжі, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

Атака на енергетиків

На жаль, ворог продовжує атаки не лише на нашу енергетичну інфраструктуру, а й енергетиків. У Запорізькій області ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль енергетиків. Вони їхали відновлювати електропостачання в одній з громад регіону. На щастя, минулося без постраждалих.

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Планових відключень не прогнозується

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.

"Просимо сьогодні за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 15:00 та обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему", - наголосили в Міненерго.

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