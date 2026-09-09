Через удари РФ є знеструмлення у 5 областях. Ворог атакував авто енергетиків на Запоріжжі, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Як зазначається, скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.
Атака на енергетиків
На жаль, ворог продовжує атаки не лише на нашу енергетичну інфраструктуру, а й енергетиків. У Запорізькій області ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль енергетиків. Вони їхали відновлювати електропостачання в одній з громад регіону. На щастя, минулося без постраждалих.
Планових відключень не прогнозується
Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.
"Просимо сьогодні за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 15:00 та обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему", - наголосили в Міненерго.
Будь ласка, зачекайте...
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