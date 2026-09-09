Враг атакует Киев и область: в Дарницком районе пожар, в Днепровском - дрон упал на многоэтажку (обновлено)

Враг продолжает терроризировать мирные населенные пункты Киевской области. В результате атаки вражеских дронов повреждены три гражданских объекта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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В Фастовском и Броварском районах — частные домовладения.

В Обуховском районе — производственно-складское помещение.

На местах работают соответствующие службы, фиксируют и ликвидируют последствия вражеской атаки.

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Атаки РФ на Киев

Также продолжается дронный террор в Киеве. Как сообщает мэр Виталий Кличко, в Дарницком районе произошло возгорание травяного настила в результате падения БПЛА.

Также обломки упали на открытой территории — тоже в Дарницком районе. Там поднимается дым. Экстренные службы направляются на место.

Обновленная информация

Как позже сообщил Кличко, в Днепровском районе, по предварительной информации, БпЛА упал на многоэтажку. Есть пожар.

Экстренные службы направляются на место.

Также отмечается, что в Днепровском районе возгорание в складском здании в результате падения БпЛА.

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