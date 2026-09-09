"Зеленая" линия столичного метро в тестовом режиме курсирует по Южному мосту во время "желтого" уровня угрозы

Сегодня, 9 сентября, в условиях желтого уровня угрозы "зеленая" линия метро в тестовом режиме будет перевозить пассажиров через Южный мост.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

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Как работает метро сегодня?

Как отмечается, во время желтого уровня опасности поезда "зеленой" линии перевозят пассажиров между правым и левым берегами Днепра.

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"В случае объявления красного уровня угрозы движение по наземному участку будет приостановлено", — пояснили в КГГА.

В это время поезда будут курсировать на участках:

"Сырец" – "Выдубичи";

"Осокорки" – "Червоный хутор".

"Сегодня специалисты завершают тестирование алгоритмов безопасности и взаимодействия персонала. С завтрашнего дня, 10 сентября, такой режим будет действовать постоянно. Пассажиров призывают внимательно следить за объявлениями в вагонах и на станциях и соблюдать указания сотрудников метро", — говорится в сообщении.

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