"Зеленая" линия столичного метро в тестовом режиме курсирует по Южному мосту во время "желтого" уровня угрозы
Сегодня, 9 сентября, в условиях желтого уровня угрозы "зеленая" линия метро в тестовом режиме будет перевозить пассажиров через Южный мост.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Как работает метро сегодня?
Как отмечается, во время желтого уровня опасности поезда "зеленой" линии перевозят пассажиров между правым и левым берегами Днепра.
"В случае объявления красного уровня угрозы движение по наземному участку будет приостановлено", — пояснили в КГГА.
В это время поезда будут курсировать на участках:
- "Сырец" – "Выдубичи";
- "Осокорки" – "Червоный хутор".
"Сегодня специалисты завершают тестирование алгоритмов безопасности и взаимодействия персонала. С завтрашнего дня, 10 сентября, такой режим будет действовать постоянно. Пассажиров призывают внимательно следить за объявлениями в вагонах и на станциях и соблюдать указания сотрудников метро", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 9 сентября на наземном участке "зеленой" ветки метро поезда будут курсировать во время желтого уровня угрозы.
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