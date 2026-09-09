"Зелена" лінія столичного метро тестово курсує Південним мостом під час "жовтого" рівня загрози

Сьогодні, 9 вересня, під час жовтого рівня загрози "зелена" лінія метро в тестовому режимі перевозитиме пасажирів Південним мостом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

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Як метро працює сьогодні?

Як зазначається, під час жовтого рівня небезпеки поїзди "зеленої" лінії перевозять пасажирів між правим та лівим берегами Дніпра.

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"У разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припинятиметься", - пояснили в КМДА.

У цей час поїзди курсуватимуть на ділянках:

"Сирець" – "Видубичі";

"Осокорки" – "Червоний хутір".

"Сьогодні фахівці завершують тестування алгоритмів безпеки та взаємодії персоналу. Відзавтра, 10 вересня, такий режим діятиме постійно. Пасажирів закликають уважно стежити за оголошеннями у вагонах і на станціях та дотримуватися вказівок працівників метро", - йдеться у повідомленні.

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