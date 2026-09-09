"Зелена" лінія столичного метро тестово курсує Південним мостом під час "жовтого" рівня загрози
Сьогодні, 9 вересня, під час жовтого рівня загрози "зелена" лінія метро в тестовому режимі перевозитиме пасажирів Південним мостом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
Як метро працює сьогодні?
Як зазначається, під час жовтого рівня небезпеки поїзди "зеленої" лінії перевозять пасажирів між правим та лівим берегами Дніпра.
"У разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припинятиметься", - пояснили в КМДА.
У цей час поїзди курсуватимуть на ділянках:
- "Сирець" – "Видубичі";
- "Осокорки" – "Червоний хутір".
"Сьогодні фахівці завершують тестування алгоритмів безпеки та взаємодії персоналу. Відзавтра, 10 вересня, такий режим діятиме постійно. Пасажирів закликають уважно стежити за оголошеннями у вагонах і на станціях та дотримуватися вказівок працівників метро", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 9 вересня на наземній ділянці "зеленої" гілки метро поїзди курсуватимуть під час жовтого рівня загрози.
Будь ласка, зачекайте...
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