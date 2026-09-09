Ворог атакує Київ і область: у Дарницькому районі пожежа, у Дніпровському - дрон впав на багатоповерхівку (оновлено)

Ворог продовжує тероризувати мирні населені пункти Київщини. Внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджено три цивільні об’єкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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У Фастівському та Броварському районах - приватні домоволодіння.

В Обухівському районі - виробничо-складське приміщення.

На місцях працюють відповідні служби, фіксують та ліквідовують наслідки ворожої атаки.

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Атаки РФ на Київ

Також продовжується дроновий терор Києва. Як інформує мер Віталій Кличко, у Дарницькому районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння БпЛА.

Також уламки впали на відкритій території - теж у Дарницькому районі. Там підіймається дим. Екстрені служби прямують на місця.

Оновлена інформація

Як пізніше повідомив Кличко, у Дніпровському районі, за попередньою інформацією, БпЛА впав на багатоповерхівку. Є пожежа.

Екстрені служби прямують на місце.

Також зазначається, що у Дніпровському районі загоряння в складській будівлі внаслідок падіння БпЛА.

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