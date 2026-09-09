Ворог атакує Київ і область: у Дарницькому районі пожежа, у Дніпровському - дрон впав на багатоповерхівку (оновлено)
Ворог продовжує тероризувати мирні населені пункти Київщини. Внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджено три цивільні об’єкти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
У Фастівському та Броварському районах - приватні домоволодіння.
В Обухівському районі - виробничо-складське приміщення.
На місцях працюють відповідні служби, фіксують та ліквідовують наслідки ворожої атаки.
Атаки РФ на Київ
Також продовжується дроновий терор Києва. Як інформує мер Віталій Кличко, у Дарницькому районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння БпЛА.
Також уламки впали на відкритій території - теж у Дарницькому районі. Там підіймається дим. Екстрені служби прямують на місця.
Оновлена інформація
Як пізніше повідомив Кличко, у Дніпровському районі, за попередньою інформацією, БпЛА впав на багатоповерхівку. Є пожежа.
Екстрені служби прямують на місце.
Також зазначається, що у Дніпровському районі загоряння в складській будівлі внаслідок падіння БпЛА.
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