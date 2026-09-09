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Ворог атакує Київ і область: у Дарницькому районі пожежа, у Дніпровському - дрон впав на багатоповерхівку (оновлено)

шахед атакує Київщину

Ворог продовжує тероризувати мирні населені пункти Київщини. Внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджено три цивільні об’єкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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У Фастівському та Броварському районах - приватні домоволодіння.

В Обухівському районі - виробничо-складське приміщення.

На місцях працюють відповідні служби, фіксують та ліквідовують наслідки ворожої атаки.

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Атаки РФ на Київ

Також продовжується дроновий терор Києва. Як інформує мер Віталій Кличко, у Дарницькому районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння БпЛА.

Також уламки впали на відкритій території - теж у Дарницькому районі. Там підіймається дим. Екстрені служби прямують на місця.

Оновлена інформація

Як пізніше повідомив Кличко, у Дніпровському районі, за попередньою інформацією, БпЛА впав на багатоповерхівку. Є пожежа.

Екстрені служби прямують на місце.

Також зазначається, що у Дніпровському районі загоряння в складській будівлі внаслідок падіння БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зелена" лінія столичного метро тестово курсує Південним мостом під час "жовтого" рівня загрози

Автор: 

Київ (17001) Київська область (4740) обстріл (36612) Шахед (2495)
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