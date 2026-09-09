Оккупанты сбросили 5 ФАБ на Краматорск: четверо раненых. ФОТО

Сегодня, 9 сентября 2026 года, российские войска нанесли удары по Краматорску в Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщает Донецкая ОГА, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в 10:17 оккупанты совершили атаку на город, сбросив 5 авиабомб "ФАБ-250" с УМПК.

В результате обстрела телесные повреждения получили три женщины в возрасте 59, 70 и 74 лет, а также 72-летний мужчина. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, повреждены 27 частных домовладений и автомобиль.

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Последствия атаки





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