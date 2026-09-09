Окупанти скинули 5 ФАБів на Краматорськ: кількість поранених зросла до 9 осіб. ФОТО (оновлено)

Сьогодні, 9 вересня 2026 року, російські війська завдали ударів по Краматорську Донецької області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомляє Донецька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, о 10:17 окупанти здійснили атаку на місто 5 авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК.

Унаслідок обстрілу тілесні ушкодження дістали троє жінок віком 59, 70 й 74 роки та 72-річний чоловік. Потерпілим надається медична допомога.

Крім того, пошкоджено 27 приватних домоволодінь та автомобіль.

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Оновлена інформація

Станом на 16.25 повідомляється, що кількість поранених цивільних внаслідок ранкового авіаобстрілу зросла до 9.

Серед поранень, які дістали потерпілі віком від 49 до 80 років - мінно-вибухові травми й різані рани.

Наслідки атаки





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