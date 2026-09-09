Окупанти скинули 5 ФАБів на Краматорськ: кількість поранених зросла до 9 осіб. ФОТО (оновлено)
Сьогодні, 9 вересня 2026 року, російські війська завдали ударів по Краматорську Донецької області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомляє Донецька ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, о 10:17 окупанти здійснили атаку на місто 5 авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК.
Унаслідок обстрілу тілесні ушкодження дістали троє жінок віком 59, 70 й 74 роки та 72-річний чоловік. Потерпілим надається медична допомога.
Крім того, пошкоджено 27 приватних домоволодінь та автомобіль.
Оновлена інформація
Станом на 16.25 повідомляється, що кількість поранених цивільних внаслідок ранкового авіаобстрілу зросла до 9.
Серед поранень, які дістали потерпілі віком від 49 до 80 років - мінно-вибухові травми й різані рани.
Наслідки атаки
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