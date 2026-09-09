Военные могут получить в собственность гуманитарные автомобили, которые покупали и ремонтировали за свой счет
Военнослужащий мог самостоятельно найти и оплатить автомобиль, годами ремонтировать и обслуживать его за свой счет и использовать на фронте, однако после увольнения со службы оформить такую машину на себя не может. Эту проблему предлагают решить, разрешив при определенных условиях переводить гуманитарные автомобили с временного учета в частную собственность военнослужащих.
Соответствующее предложение изложено в электронной петиции №41/010883-26эп, адресованной Кабинету Министров, передает Цензор.НЕТ. Автором петиции является Олег Тимошенко. А подписей по состоянию на 9 сентября — всего 35 из 25 тысяч необходимых.
Как отмечается, речь идет об автомобилях, ввезенных в Украину благотворительными фондами и общественными организациями в качестве гуманитарной помощи и переданных конкретным военнослужащим для выполнения боевых и служебных задач.
Автор петиции Олег Тимошенко обращает внимание, что на практике военнослужащий иногда самостоятельно находит автомобиль за рубежом и покупает его за собственные деньги, а благотворительная организация обеспечивает ввоз машины в Украину в качестве гуманитарной помощи. В дальнейшем военнослужащий также за свой счет ремонтирует и обслуживает транспорт.
После увольнения автомобиль снимают с временного учета
Действующие правила позволяют поставить гуманитарный автомобиль на временный государственный учет на имя военнослужащего, который является его конечным приобретателем.
Однако после увольнения военнослужащего со службы автомобиль снимают с такого учета. Механизма, который позволил бы конечному приобретателю оформить его в частную собственность, по утверждению автора петиции, пока нет.
Поэтому Кабмину предлагают создать процедуру, по которой военнослужащий сможет получить такой автомобиль в собственность по истечении определенного срока его использования для нужд обороны и/или после увольнения со службы.
Речь также идет о возможности перевода автомобиля с временного государственного учета на постоянную регистрацию непосредственно на имя военнослужащего.
Чтобы автомобиль не перепродавали сразу, предлагают ограничения
Автор инициативы предлагает предусмотреть меры предосторожности от злоупотреблений. В частности, может быть установлен минимальный срок использования автомобиля для нужд обороны.
Кроме того, после перехода машины в частную собственность военнослужащего предлагается на определенное время ограничить возможность ее продажи.
Если для внедрения нового механизма необходимы изменения в законодательство, Кабмин просят разработать соответствующий законопроект и подать его в Верховную Раду.
В то же время на данный момент никакого права военных автоматически переводить гуманитарные автомобили в частную собственность не введено. Это лишь предложение в электронной петиции, которое сначала должно набрать необходимое количество голосов для дальнейшего рассмотрения.
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якщо я купив авто за свої гроші то я можу його собі залишити?
їбать щедрість. це лайк! однозначно.