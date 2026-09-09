Військові можуть отримати у власність гуманітарні авто, які купували та ремонтували власним коштом

Військовослужбовець міг сам знайти й оплатити автомобіль, роками ремонтувати та обслуговувати його власним коштом і використовувати на фронті, однак після звільнення зі служби оформити таку машину на себе не може. Цю проблему пропонують вирішити, дозволивши за певних умов переводити гуманітарні авто з тимчасового обліку у приватну власність військових.

Відповідну пропозицію викладено в електронній петиції №41/010883-26еп, адресованій Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ. Автором петиції є Олег Тимошенко. А підписів станом на 9 вересня – усього 35 з 25 тисяч необхідних.

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Як зазначається, йдеться про автомобілі, ввезені в Україну благодійними фондами та громадськими організаціями як гуманітарна допомога і передані конкретним військовослужбовцям для виконання бойових та службових завдань.

Автор петиції Олег Тимошенко звертає увагу, що на практиці військовий іноді самостійно знаходить автомобіль за кордоном та купує його за власні гроші, а благодійна організація забезпечує ввезення машини в Україну як гуманітарної допомоги. Надалі військовослужбовець також власним коштом ремонтує та обслуговує транспорт.

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Після звільнення авто знімають із тимчасового обліку

Чинні правила дозволяють поставити гуманітарний автомобіль на тимчасовий державний облік за військовослужбовцем, який є його кінцевим набувачем.

Однак після звільнення військового зі служби машину з такого обліку знімають. Механізму, який дозволив би кінцевому набувачу оформити її у приватну власність, за твердженням автора петиції, наразі немає.

Тому Кабміну пропонують створити процедуру, за якою військовослужбовець зможе отримати таке авто у власність після визначеного строку його використання для потреб оборони та/або після звільнення зі служби.

Йдеться також про можливість переведення автомобіля з тимчасового державного обліку на постійну реєстрацію безпосередньо за військовослужбовцем.

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Щоб авто не перепродавали одразу, пропонують обмеження

Автор ініціативи пропонує передбачити запобіжники від зловживань. Зокрема, може бути встановлений мінімальний строк використання автомобіля для потреб оборони.

Крім того, після переходу машини у приватну власність військового пропонується на певний час обмежити можливість її продажу.

Якщо для запровадження нового механізму необхідні зміни до законодавства, Кабмін просять розробити відповідний законопроєкт та подати його до Верховної Ради.

Водночас наразі жодного права військових автоматично забирати гуманітарні автомобілі у приватну власність не запроваджено. Це лише пропозиція в електронній петиції, яка спочатку має набрати необхідну кількість голосів для подальшого розгляду.

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