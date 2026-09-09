Один из крупнейших авиаперевозчиков Ближнего Востока и Северной Африки Air Arabia массово отменяет осенние рейсы в Россию после предупреждения Зеленского об опасности полетов
Air Arabia, крупнейший лоукостер Ближнего Востока и Северной Африки, начал массово отменять запланированные на осень рейсы в Россию. Это произошло через неделю после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиакомпании и страховщиков о рисках полетов в российские аэропорты.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на профильный портал Profi.Travel и представителей туристической отрасли, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, турагенты в России обнаружили отмену бронирований Air Arabia на октябрь, хотя официального сообщения от перевозчика на тот момент еще не получили. По их данным, 9 сентября авиакомпания отменила ряд запланированных рейсов.
Российские СМИ также сообщают об отмене рейсов из регионов РФ. Пассажирам, уже купившим билеты на октябрь, предлагают полный возврат средств.
В самой Air Arabia подтвердили отмену рейсов и заверили, что деньги за купленные билеты вернут пассажирам. Причины такого решения в приведенных сообщениях авиакомпании не уточняются.
Air Arabia работает с 2003 года и выполняет рейсы более чем по 170 направлениям по всему миру.
Зеленский предупреждал авиакомпании о рисках полетов в РФ
Напомним, неделей ранее Зеленский призвал авиаперевозчиков и страховые компании учитывать риски полетов в российские аэропорты, прежде всего в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города.
Президент подчеркнул, что действия Украины не направлены против гражданской авиации, однако предупредил о дальнейшем присутствии украинских беспилотников в воздушном пространстве РФ.
"Дроны в небе России будут, поэтому с этим нужно считаться", - заявил Зеленский.
В то же время прямой причинно-следственной связи между заявлением Зеленского и решением Air Arabia об отмене рейсов в приведенных случаях авиакомпания не подтверждала.
Ранее полеты в Москву временно отменяла Air Tanzania, ссылаясь на риски безопасности после оценки маршрута. Один из ее самолетов 2 сентября был перенаправлен из Москвы в Санкт-Петербург на фоне атак украинских БПЛА и временных ограничений работы московских аэропортов. Впоследствии перевозчик возобновил рейсы.
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