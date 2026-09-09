Один із найбільших авіаперевізників Близького Сходу та Північної Африки Air Arabia масово скасовує осінні рейси до Росії після попередження Зеленського про небезпеку польотів

Air Arabia, найбільший лоукостер Близького Сходу та Північної Африки, почав масово скасовувати заплановані на осінь рейси до Росії. Це сталося за тиждень після того, як президент України Володимир Зеленський попередив авіакомпанії та страховиків про ризики польотів до російських аеропортів.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на профільний портал Profi.Travel та представників туристичної галузі, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, турагенти в Росії виявили анулювання бронювань Air Arabia на жовтень, хоча офіційного повідомлення від перевізника на той момент ще не отримали. За їхніми даними, 9 вересня авіакомпанія скасувала низку запланованих польотів.

Російські ЗМІ також повідомляють про скасування рейсів із регіонів РФ. Пасажирам, які вже придбали квитки на жовтень, пропонують повне повернення коштів.

У самій Air Arabia підтвердили скасування польотів та запевнили, що гроші за придбані квитки повернуть пасажирам. Причини такого рішення у наведених повідомленнях авіакомпанії не уточнюються.

Air Arabia працює з 2003 року та виконує рейси більш ніж до 170 напрямків у світі.

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Зеленський попереджав авіакомпанії про ризики польотів до РФ

Нагадаємо, тижнем раніше Зеленський закликав авіаперевізників і страхові компанії враховувати ризики польотів до російських аеропортів, передусім Москви, Санкт-Петербурга та інших великих міст.

Президент наголошував, що дії України не спрямовані проти цивільної авіації, однак попередив про подальшу присутність українських безпілотників у повітряному просторі РФ.

"Дрони в небі Росії будуть, тож треба з цим рахуватися", – заявив Зеленський.

Водночас прямого причинно-наслідкового зв’язку між заявою Зеленського та рішенням Air Arabia про скасування рейсів у наведених даних авіакомпанія не підтверджувала.

Раніше польоти до Москви тимчасово скасовувала Air Tanzania, посилаючись на безпекові ризики після оцінки маршруту. Один із її літаків 2 вересня був перенаправлений із Москви до Санкт-Петербурга на тлі атак українських БПЛА та тимчасових обмежень роботи московських аеропортів. Згодом перевізник відновив рейси.

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