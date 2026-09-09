Суд ЕС отклонил иск предыдущего правительства Венгрии о блокировании доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине
Суд Европейского Союза отклонил иск предыдущего правительства Венгрии, которое пыталось заблокировать передачу Украине доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.
Об этом пишет Euronews, сообщает Цензор.НЕТ.
Иск времен Орбана
Венгрия при предыдущем правительстве Виктора Орбана в прошлом году обратилась в Суд Европейского Союза с требованием отменить решение Совета ЕС о направлении процентных доходов от замороженных активов Центрального банка России в Украину через Европейский фонд мира (EPF) - главный инструмент военной помощи ЕС.
Правительство Орбана утверждало, что EPF нарушил право ЕС, проигнорировав его вето на том основании, что Венгрия не была "государством-членом, вносящим взносы".
В исковом заявлении отмечалось, что были нарушены принципы равенства между государствами-членами и демократического функционирования ЕС, поскольку страну-члена "безосновательно и без законных оснований" лишили права голоса.
Что постановил суд?
В пресс-релизе суд отметил, что отклонил иск "на том основании, что он не подпадает под юрисдикцию судебной системы ЕС", придя к выводу, что оспариваемое решение представляет собой стратегический выбор в рамках Общей внешней политики и политики безопасности блока - сферы, которая в значительной степени защищена от судебного пересмотра.
Таким образом, суд не оценивал законность механизма использования доходов от замороженных активов РФ по существу, а отклонил иск из-за отсутствия юрисдикции.
Предыстория
В 2021 году Совет ЕС учредил Европейский фонд мира для финансирования мероприятий Евросоюза в сфере общей внешней политики и политики безопасности.
21 мая 2024 года Совет ЕС принял два решения: первое утверждало правила направления чрезвычайных доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины, второе определяло порядок распределения этих средств.
Венгрия поддержала первое решение, однако при принятии второго прибегла к так называемому конструктивному воздержанию — то есть не голосовала "за", но и не препятствовала его принятию.
21 июня 2024 года комитет Европейского фонда мира в порядке письменного голосования принял решение направить первый транш этих доходов на поддержку ВСУ. Комитет постановил, что Венгрия лишена права участвовать в этом голосовании из-за её предыдущего конструктивного воздержания.
После этого тогдашнее правительство Венгрии обратилось в Общий суд ЕС с требованием отменить решение комитета Европейского фонда мира и протокол о его принятии. Будапешт утверждал, что процедура нарушила правила голосования, а также основополагающие ценности и конституционные принципы ЕС, в частности верховенство права, равенство государств-членов и демократическое функционирование Евросоюза.
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