Суд ЄС відхилив позов попереднього уряду Угорщини щодо блокування доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні

Суд Європейського Союзу відхилив позов попереднього уряду Угорщини, який намагався заблокувати передачу Україні доходів від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.

Про це пише Euronews, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Позов часів Орбана

Угорщина, за попереднього уряду Віктора Орбана, минулого року звернулася до Суду Європейського Союзу з вимогою скасувати рішення Ради ЄС щодо спрямування процентних доходів від заморожених активів центрального банку Росії в Україну через Європейський фонд миру (EPF) — головний інструмент військової допомоги ЄС.

Уряд Орбана стверджував, що EPF порушив право ЄС, проігнорувавши його вето на тій підставі, що Угорщина не була "державою-членом, яка робить внесок".

У позовній заяві зазначалося, що було порушено принципи рівності між державами-членами та демократичного функціонування ЄС, оскільки країну-члена "безпідставно та без законних підстав" позбавили права голосу.

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Що постановив суд?

У пресрелізі суд зазначив, що відхилив позов "на тій підставі, що він не належить до юрисдикції судової системи ЄС", дійшовши висновку, що оскаржуване рішення являє собою стратегічний вибір у межах Спільної зовнішньої та безпекової політики блоку — сфери, яка значною мірою захищена від судового перегляду.

Таким чином, суд не оцінював законність механізму використання доходів від заморожених активів РФ по суті, а відхилив позов через відсутність юрисдикції.

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Передісторія

У 2021 році Рада ЄС заснувала Європейський фонд миру для фінансування заходів Євросоюзу у сфері спільної зовнішньої та безпекової політики.

21 травня 2024 року Рада ЄС ухвалила два рішення: перше затверджувало правила спрямування надзвичайних доходів від заморожених російських активів на підтримку України, друге визначало порядок розподілу цих коштів.

Угорщина підтримала перше рішення, однак під час ухвалення другого вдалася до так званого конструктивного утримання — тобто не голосувала "за", але й не перешкоджала його ухваленню.

21 червня 2024 року комітет Європейського фонду миру письмовою процедурою ухвалив рішення спрямувати перший транш цих доходів на підтримку ЗСУ. Комітет постановив, що Угорщина позбавлена права брати участь у цьому голосуванні через її попереднє конструктивне утримання.

Після цього тодішній уряд Угорщини звернувся до Загального суду ЄС із вимогою скасувати рішення комітету Європейського фонду миру та протокол про його ухвалення. Будапешт стверджував, що процедура порушила правила голосування, а також засадничі цінності та конституційні принципи ЄС, зокрема верховенство права, рівність держав-членів і демократичне функціонування Євросоюзу.

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