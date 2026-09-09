Российский фрегат "Адмирал Эссен" в Новороссийске был поражён ракетой "Нептун", - ВМС

Удар по российскому фрегату "Адмирал Эссен", который Силы обороны поразили в ночь на 9 сентября в Новороссийске, был нанесен украинской ракетой "Нептун".

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробнее о поражении

Отмечается, что корабль флота РФ атаковали ракетой в ходе комбинированного удара Сил обороны Украины, к которому присоединились подразделения СБС, ГУР, СБУ и других компонентов украинских вооруженных сил.

"Военные моряки с помощью "Нептуна" поразили фрегат "Адмирал Эссен", являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", - прокомментировали поражение в ВМС.

Спутниковый снимок российской базы в Новороссийске после ночной атаки опубликовали в OSINT-проекте "Exilenova+". По данным ГУР, на фрегате была поражена надпалубная надстройка.

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Что известно о фрегате РФ?

"Адмирал Эссен" - российский фрегат проекта 11356Р "Буревестник", носитель крылатых ракет "Калибр", которые враг постоянно использует для террористических ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Спущен на воду в 2014 году и включен в состав Черноморского флота РФ. Корабль участвовал в ракетных ударах по Сирии в 2017 году и по Украине с 2022 года. Вооружён крылатыми ракетами 3М14 "Калибр", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" и 100-мм артиллерийской установкой А-190.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Новороссийске после атаки дронов горит мазутный терминал и ряд предприятий.

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